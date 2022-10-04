https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821365142.html

В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2022

В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19

Более 21,6 тысячи новых случаев коронавируса отмечено в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:22

2022-10-04T11:22

2022-10-04T11:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 21,6 тысячи новых случаев коронавируса отмечено в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3083 человека, на 179,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в девяти регионах страны."Выздоровели за сутки 45 437 человек, или на 28,7% больше в сравнении с 3 октября 2022 года. Выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 107 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19