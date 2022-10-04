https://ria.ru/20221004/koronavirus-1821365142.html
В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2022
В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19
Более 21,6 тысячи новых случаев коронавируса отмечено в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:22
2022-10-04T11:22
2022-10-04T11:22
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 21,6 тысячи новых случаев коронавируса отмечено в России, умерли 107 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 3083 человека, на 179,2% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 76 субъектах, снижение - в девяти регионах страны."Выздоровели за сутки 45 437 человек, или на 28,7% больше в сравнении с 3 октября 2022 года. Выявлено 21 687 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 107 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3083 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 21 687 новых случаев COVID-19, умерли 107 человек