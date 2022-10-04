Глава МИД Южной Кореи и Блинкен осудили пуск в КНДР баллистической ракеты
МИД Южной Кореи и Блинкен осудили пуск баллистической ракеты в КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США осудили пуск в КНДР баллистической ракеты предположительно среднего радиуса действия, переговорив во вторник по телефону, согласно официальному сообщению МИД Южной Кореи.
По его данным, южнокорейский министр иностранных дел Пак Чин и госсекретарь США Энтони Блинкен расценили новое испытание ракеты КНДР как "серьезную провокацию".
"Оба министра решительно осудили нынешний пуск, подчеркнув, что он представляет собой явное нарушение резолюций СБ ООН и серьезную провокацию, угрожающую всему миру и безопасности всего международного сообщества", - отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.
В этой связи Пак Чин и Блинкен договорились укреплять взаимодействие двух стран, а также с участием Японии для того, чтобы дать ответ на ракетный пуск КНДР со стороны СБ ООН. Вместе с тем, они условились "поддерживать надежный совместный оборонительный потенциал" Южной Кореи и США и укреплять сотрудничество двух стран в области безопасности.
Как сообщили ранее военные Южной Кореи, во вторник КНДР провела испытание предположительно баллистической ракеты среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией, преодолев 4,5 тысячи километров на максимальной высоте 970 километров со скоростью до 17 махов.
В последний раз пуск ракеты среднего радиуса действия в КНДР был зафиксирован в январе этого года, когда ракета типа "Хвасон-12" пролетела 800 километров на максимальной высоте до 2000 километров.
На прошлой неделе КНДР провела серию пусков ракет малого радиуса действия в сторону Японского моря на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи.