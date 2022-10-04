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В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции - РИА Новости, 04.10.2022
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В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции
В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции - РИА Новости, 04.10.2022
В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции
Группа молодых людей и мужчина повздорили в центре Москвы, один человек пострадал, двое оказались в полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:12
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происшествия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа молодых людей и мужчина повздорили в центре Москвы, один человек пострадал, двое оказались в полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе на улице Маросейка в Москве. Конфликт якобы начался с массовой драки.В полицию же изначально поступила информация о том, что на данной улице "мужчина получил телесные повреждения"."Предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил телесные повреждения, травму головы", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, сколько всего человек принимали участие в драке.Собеседник агентства добавил, что двоих молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства. В главке выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают других участников конфликта.В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что информация о стрельбе не подтвердилась.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
14:12 04.10.2022 (обновлено: 14:18 04.10.2022)
 
В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции

МВД сообщило об одном пострадавшем и двух задержанных в конфликте в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа молодых людей и мужчина повздорили в центре Москвы, один человек пострадал, двое оказались в полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе на улице Маросейка в Москве. Конфликт якобы начался с массовой драки.
В полицию же изначально поступила информация о том, что на данной улице "мужчина получил телесные повреждения".
"Предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил телесные повреждения, травму головы", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, сколько всего человек принимали участие в драке.
Собеседник агентства добавил, что двоих молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства. В главке выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают других участников конфликта.
В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что информация о стрельбе не подтвердилась.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 09:20
Полиция проверяет данные о драке на палках в новой Москве
 
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