https://ria.ru/20221004/konflikt-1821420814.html

В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции

В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции - РИА Новости, 04.10.2022

В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции

Группа молодых людей и мужчина повздорили в центре Москвы, один человек пострадал, двое оказались в полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:12

2022-10-04T14:12

2022-10-04T14:18

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группа молодых людей и мужчина повздорили в центре Москвы, один человек пострадал, двое оказались в полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась информация о стрельбе на улице Маросейка в Москве. Конфликт якобы начался с массовой драки.В полицию же изначально поступила информация о том, что на данной улице "мужчина получил телесные повреждения"."Предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной возникла конфликтная ситуация на бытовой почве, в результате которой один из конфликтующих получил телесные повреждения, травму головы", - рассказали в пресс-службе, не уточняя, сколько всего человек принимали участие в драке.Собеседник агентства добавил, что двоих молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства. В главке выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают других участников конфликта.В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что информация о стрельбе не подтвердилась.

https://ria.ru/20220830/draka-1813060284.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва