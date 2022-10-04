https://ria.ru/20221004/kobzev-1821466581.html

Глава Пиангарья Кобзев предложил новую организацию работы центров занятости

Глава Пиангарья Кобзев предложил новую организацию работы центров занятости - РИА Новости, 04.10.2022

Глава Пиангарья Кобзев предложил новую организацию работы центров занятости

Государственные центры занятости населения в Иркутской области необходимо будет перевести в режим работы кадровых агентств, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:37

2022-10-04T15:37

2022-10-04T15:37

иркутская область

общество

игорь кобзев

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Государственные центры занятости населения в Иркутской области необходимо будет перевести в режим работы кадровых агентств, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В правительстве Иркутской области прошло совещание по вопросам труда и занятости населения, на котором губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что хотя рынок труда в Приангарье стабилен и регистрируемый уровень безработицы составляет 0,9%, текущая ситуация требует постоянного контроля."Центры занятости в регионе необходимо будет перевести в режим работы кадровых агентств. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения трудовых гарантий граждан требуют комплексного подхода и межведомственного взаимодействия федеральных ведомств, органов государственной исполнительной и муниципальной власти, объединений работодателей", – сказал Кобзев.По данным регионального министерства труда, в Иркутской области на текущий момент заявлено более 45 тысяч вакансий. Организациям и их работникам предлагается девять форм занятости – это трудоустройство на постоянную работу, в том числе на субсидированное рабочее место, общественные работы, временные работы, временное трудоустройство к другому работодателю без увольнения с прежнего места работы, обучение в рамках нацпроекта или региональных программ, открытие предпринимательской деятельности, самозанятость, выход на досрочную пенсию.Глава региона также особо обратил внимание на меры защиты трудовых прав мобилизованных. В настоящее время жалоб по данному поводу не поступало. Есть обращения уточняющего характера, в частности, о размере положенных выплат в момент приостановки трудового договора. От работодателей поступают звонки о порядке предоставления повестки военкомата, табелирования мобилизованных, подачи данных в Пенсионный фонд, внесения записей в трудовую книжку.Министерством организовано межведомственное взаимодействие с областной государственной инспекцией труда и прокуратурой региона. Отрабатываются звонки на горячие линии от граждан и работодателей, развернуто консультирование по положениям трудового законодательства.

https://ria.ru/20221003/shtab-1821197577.html

https://ria.ru/20220928/bezrabotitsa-1820176824.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь кобзев, иркутская область