https://ria.ru/20221004/kndr-1821311023.html

КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран

КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран - РИА Новости, 04.10.2022

КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран

В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:02

2022-10-04T03:02

2022-10-04T03:02

в мире

сша

донбасс

запорожская область

совет безопасности оон

оон

кндр (северная корея)

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела независимых государств, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В КНДР заявляют, что в США вновь прибегают к "тому же старому трюку", который весь мир наблюдал уже много раз, в том числе в Югославии, Афганистане и Ираке.Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821310353.html

сша

донбасс

запорожская область

кндр (северная корея)

россия

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в мире, сша, донбасс, запорожская область, совет безопасности оон, оон, кндр (северная корея), референдумы на освобожденных территориях, россия