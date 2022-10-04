КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран
МИД КНДР: США резолюцией в ООН о референдумах вмешиваются во внутренние дела государств
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела независимых государств, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Тридцатого сентября Совбез ООН провел голосование по антироссийской резолюции, представленной США... для поддержания неоспариваемого "однополярного мира" США вмешиваются во внутренние дела независимых государств и ущемляют их законные права, злоупотребляя СБ ООН", - говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.
В КНДР заявляют, что в США вновь прибегают к "тому же старому трюку", который весь мир наблюдал уже много раз, в том числе в Югославии, Афганистане и Ираке.
"Если СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия", - добавили в северокорейском МИД.
Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.