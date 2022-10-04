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КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран - РИА Новости, 04.10.2022
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КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран
КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран - РИА Новости, 04.10.2022
КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран
В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:02
2022-10-04T03:02
в мире
сша
донбасс
запорожская область
совет безопасности оон
оон
кндр (северная корея)
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела независимых государств, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В КНДР заявляют, что в США вновь прибегают к "тому же старому трюку", который весь мир наблюдал уже много раз, в том числе в Югославии, Афганистане и Ираке.Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20221004/kndr-1821310353.html
сша
донбасс
запорожская область
кндр (северная корея)
россия
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в мире, сша, донбасс, запорожская область, совет безопасности оон, оон, кндр (северная корея), референдумы на освобожденных территориях, россия
В мире, США, Донбасс, Запорожская область, Совет Безопасности ООН, ООН, КНДР (Северная Корея), Референдумы на освобожденных территориях, Россия
03:02 04.10.2022
 
КНДР: США резолюцией о референдумах вмешиваются во внутренние дела стран

МИД КНДР: США резолюцией в ООН о референдумах вмешиваются во внутренние дела государств

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В МИД КНДР считают, что США путем внесения резолюции о непризнании референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях вмешиваются во внутренние дела независимых государств, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Тридцатого сентября Совбез ООН провел голосование по антироссийской резолюции, представленной США... для поддержания неоспариваемого "однополярного мира" США вмешиваются во внутренние дела независимых государств и ущемляют их законные права, злоупотребляя СБ ООН", - говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.
В КНДР заявляют, что в США вновь прибегают к "тому же старому трюку", который весь мир наблюдал уже много раз, в том числе в Югославии, Афганистане и Ираке.
"Если СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия", - добавили в северокорейском МИД.
Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Албании, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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В миреСШАДонбассЗапорожская областьСовет Безопасности ООНООНКНДР (Северная Корея)Референдумы на освобожденных территорияхРоссия
 
 
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