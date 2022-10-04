https://ria.ru/20221004/kherson-1821503429.html
В Херсоне прогремели шесть взрывов, работает ПВО
В Херсоне прогремели шесть взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 04.10.2022
В Херсоне прогремели шесть взрывов, работает ПВО
Серия из шести взрывов прогремела во вторник в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:02
2022-10-04T17:02
2022-10-04T17:06
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 4 окт - РИА Новости. Серия из шести взрывов прогремела во вторник в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом не видны следы от противоракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
https://ria.ru/20221004/kaluga-1821500745.html
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
17:02 04.10.2022 (обновлено: 17:06 04.10.2022)
В Херсоне прогремели шесть взрывов, работает ПВО
В Херсоне прогремели шесть взрывов, предположительно, сработала ПВО