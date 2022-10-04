https://ria.ru/20221004/kakhovka-1821478493.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 04.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

Украинские войска третий раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, в городе звучит воздушная... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:06

2022-10-04T16:06

2022-10-04T16:06

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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ХЕРСОН, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска третий раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, в городе звучит воздушная тревога, сообщает во вторник администрация города."15.52. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья... Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.

https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область