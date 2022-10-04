https://ria.ru/20221004/kakhovka-1821478493.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 04.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
Украинские войска третий раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, в городе звучит воздушная... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:06
2022-10-04T16:06
2022-10-04T16:06
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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ХЕРСОН, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска третий раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, в городе звучит воздушная тревога, сообщает во вторник администрация города."15.52. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья... Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели 3 взрыва