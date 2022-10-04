https://ria.ru/20221004/investproekty-1821379156.html

В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов

В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов - РИА Новости, 04.10.2022

В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов

В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов - Региональное агентство развития, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:19

2022-10-04T12:19

2022-10-04T12:19

тамбовская область

максим егоров

экономика

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ТАМБОВ, 4 окт – РИА Новости. В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов - Региональное агентство развития, сообщает пресс-служба областного правительства.О новой схеме организации работы с инвестпроектами и проектными инициативами глава региона Максим Егоров заявил на еженедельном оперативном совещании.Проектные инициативы могут формировать как правительство области, так и органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и само Региональное агентство развития. Агентство берет на себя функцию экспертизы и сопровождения проектов при прохождении всех необходимых разрешительных процедур и поможет подобрать меры государственной поддержки."В новой схеме реализуется функция "одного окна" для инвестора: от инвестиционного предложения до эксплуатационной стадии. Причем стоит задача не только успешно реализовать предлагаемый проект, но и способствовать реинвестированию: увеличить мощность, открыть новую очередь, производственную линию. От инвесторов мы ждем отдачу в виде "белых" зарплат, налогов в бюджет", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба.Одной из форм инвестиционной деятельности является государственно-частное партнёрство. В том числе, в виде концессионного соглашения. Эта форма все чаще используется в регионе для запуска новых проектов. Для повышения эффективности работы будет выработан единый алгоритм действий, чтобы максимально сократить подготовительный этап для запуска новых проектов. Решение о заключении концессии будет коллегиальным, с учетом профессиональных мнений всех органов, вовлеченных в проект.На площадке Регионального агентства развития в формате рабочей группы будут взаимодействовать структурные подразделения правительства: министерство градостроительства и архитектуры, министерство экономической и инвестиционной политики, министерство имущественных отношений и государственного заказа, министерство финансов, правовой департамент, департамент цен и тарифов и другие."Такой комплексный подход к анализу проектов и коллегиальный порядок принятия решений, где каждый участник рабочей группы несет ответственность за свой сектор, за своё решение, позволит повысить качество заключаемых концессий, рационально распределять риски и в конечном итоге - достигнуть наибольшей эффективности от инвестпроектов и тем самым создать благоприятные условия для инвесторов", - считает глава региона.

https://ria.ru/20220928/myaso-1819801114.html

https://ria.ru/20220916/promproizvodstvo-1817183443.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, экономика