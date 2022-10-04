https://ria.ru/20221004/investproekty-1821379156.html
В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов
В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов - РИА Новости, 04.10.2022
В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению инвестпроектов
В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов - Региональное агентство развития, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:19
2022-10-04T12:19
2022-10-04T12:19
тамбовская область
максим егоров
экономика
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ТАМБОВ, 4 окт – РИА Новости. В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов - Региональное агентство развития, сообщает пресс-служба областного правительства.О новой схеме организации работы с инвестпроектами и проектными инициативами глава региона Максим Егоров заявил на еженедельном оперативном совещании.Проектные инициативы могут формировать как правительство области, так и органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и само Региональное агентство развития. Агентство берет на себя функцию экспертизы и сопровождения проектов при прохождении всех необходимых разрешительных процедур и поможет подобрать меры государственной поддержки."В новой схеме реализуется функция "одного окна" для инвестора: от инвестиционного предложения до эксплуатационной стадии. Причем стоит задача не только успешно реализовать предлагаемый проект, но и способствовать реинвестированию: увеличить мощность, открыть новую очередь, производственную линию. От инвесторов мы ждем отдачу в виде "белых" зарплат, налогов в бюджет", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба.Одной из форм инвестиционной деятельности является государственно-частное партнёрство. В том числе, в виде концессионного соглашения. Эта форма все чаще используется в регионе для запуска новых проектов. Для повышения эффективности работы будет выработан единый алгоритм действий, чтобы максимально сократить подготовительный этап для запуска новых проектов. Решение о заключении концессии будет коллегиальным, с учетом профессиональных мнений всех органов, вовлеченных в проект.На площадке Регионального агентства развития в формате рабочей группы будут взаимодействовать структурные подразделения правительства: министерство градостроительства и архитектуры, министерство экономической и инвестиционной политики, министерство имущественных отношений и государственного заказа, министерство финансов, правовой департамент, департамент цен и тарифов и другие."Такой комплексный подход к анализу проектов и коллегиальный порядок принятия решений, где каждый участник рабочей группы несет ответственность за свой сектор, за своё решение, позволит повысить качество заключаемых концессий, рационально распределять риски и в конечном итоге - достигнуть наибольшей эффективности от инвестпроектов и тем самым создать благоприятные условия для инвесторов", - считает глава региона.
https://ria.ru/20220928/myaso-1819801114.html
https://ria.ru/20220916/promproizvodstvo-1817183443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, экономика
Тамбовская область, Максим Егоров, Экономика
ТАМБОВ, 4 окт – РИА Новости. В Тамбовской области создадут единый институт по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов - Региональное агентство развития, сообщает пресс-служба областного правительства.
О новой схеме организации работы с инвестпроектами и проектными инициативами глава региона Максим Егоров
заявил на еженедельном оперативном совещании.
Проектные инициативы могут формировать как правительство области, так и органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и само Региональное агентство развития. Агентство берет на себя функцию экспертизы и сопровождения проектов при прохождении всех необходимых разрешительных процедур и поможет подобрать меры государственной поддержки.
"В новой схеме реализуется функция "одного окна" для инвестора: от инвестиционного предложения до эксплуатационной стадии. Причем стоит задача не только успешно реализовать предлагаемый проект, но и способствовать реинвестированию: увеличить мощность, открыть новую очередь, производственную линию. От инвесторов мы ждем отдачу в виде "белых" зарплат, налогов в бюджет", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
Одной из форм инвестиционной деятельности является государственно-частное партнёрство. В том числе, в виде концессионного соглашения. Эта форма все чаще используется в регионе для запуска новых проектов. Для повышения эффективности работы будет выработан единый алгоритм действий, чтобы максимально сократить подготовительный этап для запуска новых проектов. Решение о заключении концессии будет коллегиальным, с учетом профессиональных мнений всех органов, вовлеченных в проект.
На площадке Регионального агентства развития в формате рабочей группы будут взаимодействовать структурные подразделения правительства: министерство градостроительства и архитектуры, министерство экономической и инвестиционной политики, министерство имущественных отношений и государственного заказа, министерство финансов, правовой департамент, департамент цен и тарифов и другие.
"Такой комплексный подход к анализу проектов и коллегиальный порядок принятия решений, где каждый участник рабочей группы несет ответственность за свой сектор, за своё решение, позволит повысить качество заключаемых концессий, рационально распределять риски и в конечном итоге - достигнуть наибольшей эффективности от инвестпроектов и тем самым создать благоприятные условия для инвесторов", - считает глава региона.