https://ria.ru/20221004/ideologiya-1821318944.html

Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология

Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология - РИА Новости, 04.10.2022

Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология

Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:47

2022-10-04T07:47

2022-10-04T07:47

алексей пушков

москва

россия

общество

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик отметил, что у Москвы действительно нет цельной идеологии, схожей с той, которую распространяют западные страны.По его словам именно синтез этих элементов составляет российскую идеологию. Пушков выразил уверенность, что с этими идеями Россия должна жить и стремиться к их распространению в мировом сообществе.

https://ria.ru/20220602/ideologiya-1792752150.html

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алексей пушков, москва, россия, общество