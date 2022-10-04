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Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология - РИА Новости, 04.10.2022
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Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология - РИА Новости, 04.10.2022
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология
Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:47
2022-10-04T07:47
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москва
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик отметил, что у Москвы действительно нет цельной идеологии, схожей с той, которую распространяют западные страны.По его словам именно синтез этих элементов составляет российскую идеологию. Пушков выразил уверенность, что с этими идеями Россия должна жить и стремиться к их распространению в мировом сообществе.
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алексей пушков, москва, россия, общество
Алексей Пушков, Москва, Россия, Общество
07:47 04.10.2022
 
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология

Сенатор Пушков: идеология России состоит из идей о суверенитете и защиты ценностей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что у Москвы действительно нет цельной идеологии, схожей с той, которую распространяют западные страны.
"Но есть совокупность ее элементов — от постулата о суверенитете до защиты традиционных ценностей, которые привлекательны и для населения страны, и для большой части внешнего мира", — написал Пушков.
По его словам именно синтез этих элементов составляет российскую идеологию. Пушков выразил уверенность, что с этими идеями Россия должна жить и стремиться к их распространению в мировом сообществе.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 21:52
Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты
 
Алексей ПушковМоскваРоссияОбщество
 
 
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