https://ria.ru/20221004/ideologiya-1821318944.html
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология - РИА Новости, 04.10.2022
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология
Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:47
2022-10-04T07:47
2022-10-04T07:47
алексей пушков
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общество
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российская идеология состоит из идей о суверенитете и защиты традиционных ценностей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик отметил, что у Москвы действительно нет цельной идеологии, схожей с той, которую распространяют западные страны.По его словам именно синтез этих элементов составляет российскую идеологию. Пушков выразил уверенность, что с этими идеями Россия должна жить и стремиться к их распространению в мировом сообществе.
https://ria.ru/20220602/ideologiya-1792752150.html
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алексей пушков, москва, россия, общество
Алексей Пушков, Москва, Россия, Общество
Пушков объяснил, в чем заключается российская идеология
Сенатор Пушков: идеология России состоит из идей о суверенитете и защиты ценностей