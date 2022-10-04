https://ria.ru/20221004/goszakupki-1821478348.html

Минфин предложил упростить механизмы импортозамещения при госзакупках

Минфин предложил упростить механизмы импортозамещения при госзакупках - РИА Новости, 04.10.2022

Минфин предложил упростить механизмы импортозамещения при госзакупках

Минфин РФ предлагает существенно упростить механизмы импортозамещения в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на замдиректора... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:05

2022-10-04T16:05

2022-10-04T16:05

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минфин РФ предлагает существенно упростить механизмы импортозамещения в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Артема Гриненко."Действующие механизмы носят громоздкий характер и их применение заказчиками затруднено... Минфин России в настоящее время по поручению правительства РФ разрабатывает комплексные предложения по оптимизации механизмов импортозамещения в закупках для того, чтобы их применение повысило вероятность выбора поставщика, предлагающего заказчику российский товар", - приводятся в сообщении слова Гриненко.Реализация предложений Минфина также позволит существенно упростить закупку российских товаров за счет применения одного перечня товаров и унификации регулирования, считают в министерстве.Так, отмечается, что в настоящее время в госзакупках применяются четыре механизма - запреты, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля. Эти механизмы регулируются девятью подзаконными актами, утверждены семь перечней товаров, в отношении которых они применяются.Министерство, в свою очередь, предлагает сохранить применение двух механизмов. Первый из них - "второй лишний", предполагающий отклонение заявок с иностранным товаром в случае подачи хотя бы одной заявки с российским товаром. Механизм предлагается ввести на все случаи закупок товаров и без утверждения перечня товаров, на которые он распространяется. Второй механизм - запрет для отдельных видов товаров по перечню, определяемому правительством РФ.Кроме того, Минфин предлагает установить единый "реестровый" механизм подтверждения страны происхождения товара, который планируется автоматизировать при проведении закупок в электронной форме. Оптимизация также коснется правового регулирования вышеуказанных вопросов, которое предлагается обеспечивать на уровне единого акта правительства России.

https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html

https://ria.ru/20220922/ekonomika-1818761731.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)