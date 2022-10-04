https://ria.ru/20221004/gosoboronzakaz-1821380035.html
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу - РИА Новости, 04.10.2022
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:22
2022-10-04T12:22
2022-10-04T12:22
безопасность
сергей миронов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа."Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом."Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220924/gosoboronzakaz-1819177744.html
https://ria.ru/20220921/gosoboronzakaz-1818330391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей миронов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Безопасность, Сергей Миронов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
Миронов предложил создать надправительственный орган по организации гособоронзаказа
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа.
"Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.
Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом.
"Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.