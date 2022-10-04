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Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу - РИА Новости, 04.10.2022
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Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу - РИА Новости, 04.10.2022
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:22
2022-10-04T12:22
безопасность
сергей миронов
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа."Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом."Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220924/gosoboronzakaz-1819177744.html
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безопасность, сергей миронов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия
Безопасность, Сергей Миронов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия
12:22 04.10.2022
 
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

Миронов предложил создать надправительственный орган по организации гособоронзаказа

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа.
"Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.
Президент РФ Владимир Путин
24 сентября, 16:05
Путин подписал закон о наказании за нарушение контрактов гособоронзаказа
Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом.
"Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 09:24
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу
 
БезопасностьСергей МироновВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссия
 
 
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