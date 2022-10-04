https://ria.ru/20221004/gosoboronzakaz-1821380035.html

Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу - РИА Новости, 04.10.2022

Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:22

2022-10-04T12:22

2022-10-04T12:22

безопасность

сергей миронов

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил создать надправительственный орган для организации гособоронзаказа."Наверное, нужно создать такой надправительственный орган, возможно в составе Совета безопасности, по организации гособоронзаказа", - заявил парламентарий в ходе пресс-подхода перед пленарным заседанием.Парламентарий отметил, что государство обязано оснастить граждан, призываемых в рамках частичной мобилизации, соответствующим образом."Если гражданин Российской Федерации готов исполнить свой гражданский долг, разве государство не обязано исполнить свои обязанности и соответствующим образом оснастить, одеть, обуть и выдать средства защиты этому человеку - конечно же, так и должно быть", - добавил он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220924/gosoboronzakaz-1819177744.html

https://ria.ru/20220921/gosoboronzakaz-1818330391.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей миронов, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия