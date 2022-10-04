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Комитет ГД одобрил снижение рисков при инвестициях в стратегические отрасли - РИА Новости, 04.10.2022
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Комитет ГД одобрил снижение рисков при инвестициях в стратегические отрасли
Комитет ГД одобрил снижение рисков при инвестициях в стратегические отрасли - РИА Новости, 04.10.2022
Комитет ГД одобрил снижение рисков при инвестициях в стратегические отрасли
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на снижение... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:03
2022-10-04T15:03
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на снижение рисков при осуществлении иностранных инвестиций в стратегические предприятия России.Документ, внесенный правительством РФ, подготовлен в целях обеспечения реализации комплекса мер, направленного на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также совершенствование правового регулирования в данной сфере и улучшение инвестиционного климата в России.Законопроект обязывает контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься одним из стратегических видов деятельности, согласовать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой деятельности.Одновременно совершенствуется порядок получения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В обязательном порядке предварительно будут согласовываться сделки по предоставлению таких прав находящемуся под контролем иностранного инвестора хозобществу, которое обладает правами на добычу определенных видов биоресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна в виде объемов допустимого улова (по видам квот).При этом запрещается выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом. А разрешения, действие которых было приостановлено, будут аннулироваться в случаях, когда законность заключения уполномоченного органа подтверждена судом или это заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.В то же время исключается необходимость предварительного согласования сделок, совершаемых иностранной организацией, контролируемой россиянами, не имеющими другого гражданства и являющихся налоговыми резидентами РФ, если такая организация предварительно представила информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. Предварительное согласование не потребуется и для сделок иностранного инвестора по приобретению имущества стратегического хозобщества, осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если такой инвестор и хозобщество входят в одну группу лиц.
https://ria.ru/20220817/investitsii-1810118029.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
15:03 04.10.2022
 
Комитет ГД одобрил снижение рисков при инвестициях в стратегические отрасли

Комитет ГД одобрил снижение рисков при иностранных инвестициях в стратегические отрасли

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на снижение рисков при осуществлении иностранных инвестиций в стратегические предприятия России.
Документ, внесенный правительством РФ, подготовлен в целях обеспечения реализации комплекса мер, направленного на предупреждение рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также совершенствование правового регулирования в данной сфере и улучшение инвестиционного климата в России.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 00:10
Источник рассказал о ситуации с инвестициями в России
Законопроект обязывает контролируемые иностранными инвесторами компании, которые решат заниматься одним из стратегических видов деятельности, согласовать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такой деятельности.
Одновременно совершенствуется порядок получения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. В обязательном порядке предварительно будут согласовываться сделки по предоставлению таких прав находящемуся под контролем иностранного инвестора хозобществу, которое обладает правами на добычу определенных видов биоресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна в виде объемов допустимого улова (по видам квот).
При этом запрещается выдавать или переоформлять новые разрешения на добычу биоресурсов хозобществу, если уполномоченный орган выдал заключение о выявлении нарушений при установлении иностранным инвестором контроля над этим хозобществом. А разрешения, действие которых было приостановлено, будут аннулироваться в случаях, когда законность заключения уполномоченного органа подтверждена судом или это заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.
В то же время исключается необходимость предварительного согласования сделок, совершаемых иностранной организацией, контролируемой россиянами, не имеющими другого гражданства и являющихся налоговыми резидентами РФ, если такая организация предварительно представила информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. Предварительное согласование не потребуется и для сделок иностранного инвестора по приобретению имущества стратегического хозобщества, осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если такой инвестор и хозобщество входят в одну группу лиц.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:55
США ввели санкции против иностранных компаний за поддержку России
 
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