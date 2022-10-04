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Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.10.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20221004/gosdolg-1821449209.html
Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей
Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.10.2022
Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей
Государственный долг Оренбургской области по состоянию на 1 октября уменьшен до 17,87 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:05
2022-10-04T15:05
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
экономика
россия
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ОРЕНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Государственный долг Оренбургской области по состоянию на 1 октября уменьшен до 17,87 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.В сообщении отмечается, что по классификации Минфина России Оренбуржье находится на 19-й позиции в группе из 49 регионов с высоким уровнем долговой устойчивости."Это результат взвешенной финансовой политики Оренбуржья. Мы целенаправленно работаем над снижением государственного долга, погасили все коммерческие кредиты региона. В результате не только снизили нагрузку на бюджет по расходным обязательствам, но и получили возможность пользоваться таким действенным инструментом развития, как инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования масштабных проектов развития, необходимых Оренбургской области", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Для классификации субъектов по группам долговой устойчивости министерством финансов РФ оцениваются такие показатели, как уровень долговой нагрузки, доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов, объем платежей по погашению долговых обязательств.
https://ria.ru/20220921/finmenedzhment-1818453095.html
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оренбургская область, денис паслер, экономика, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика, Россия
15:05 04.10.2022
 

Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Государственный долг Оренбургской области по состоянию на 1 октября уменьшен до 17,87 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.
В сообщении отмечается, что по классификации Минфина России Оренбуржье находится на 19-й позиции в группе из 49 регионов с высоким уровнем долговой устойчивости.
"Это результат взвешенной финансовой политики Оренбуржья. Мы целенаправленно работаем над снижением государственного долга, погасили все коммерческие кредиты региона. В результате не только снизили нагрузку на бюджет по расходным обязательствам, но и получили возможность пользоваться таким действенным инструментом развития, как инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования масштабных проектов развития, необходимых Оренбургской области", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Для классификации субъектов по группам долговой устойчивости министерством финансов РФ оцениваются такие показатели, как уровень долговой нагрузки, доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов, объем платежей по погашению долговых обязательств.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:53Оренбургская область
Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерЭкономикаРоссия
 
 
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