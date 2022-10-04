https://ria.ru/20221004/gosdolg-1821449209.html

Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей

Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.10.2022

Госдолг Оренбуржья снизился на 2,3 миллиарда рублей

Государственный долг Оренбургской области по состоянию на 1 октября уменьшен до 17,87 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:05

2022-10-04T15:05

2022-10-04T15:05

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

россия

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ОРЕНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Государственный долг Оренбургской области по состоянию на 1 октября уменьшен до 17,87 миллиарда рублей, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.В сообщении отмечается, что по классификации Минфина России Оренбуржье находится на 19-й позиции в группе из 49 регионов с высоким уровнем долговой устойчивости."Это результат взвешенной финансовой политики Оренбуржья. Мы целенаправленно работаем над снижением государственного долга, погасили все коммерческие кредиты региона. В результате не только снизили нагрузку на бюджет по расходным обязательствам, но и получили возможность пользоваться таким действенным инструментом развития, как инфраструктурные бюджетные кредиты для финансирования масштабных проектов развития, необходимых Оренбургской области", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Для классификации субъектов по группам долговой устойчивости министерством финансов РФ оцениваются такие показатели, как уровень долговой нагрузки, доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов, объем платежей по погашению долговых обязательств.

https://ria.ru/20220921/finmenedzhment-1818453095.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика, россия