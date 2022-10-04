https://ria.ru/20221004/gazprom-1821571359.html

Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером

Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером - РИА Новости, 04.10.2022

Экс-президент Молдавии назвал "Газпром" надежным партнером

Российская компания "Газпром" доказала, что является надежным партнером, снизив цену на газ для Молдавии, согласно договорным обязательствам, заявил во вторник... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:02

2022-10-04T22:02

2022-10-04T22:02

экономика

молдавия

москва

газпром

молдовагаз

игорь додон

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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Российская компания "Газпром" доказала, что является надежным партнером, снизив цену на газ для Молдавии, согласно договорным обязательствам, заявил во вторник в телеэфире экс-президент страны Игорь Додон.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей, а также при проведении аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки."Правительство взяло обязательство перед "Газпромом" провести аудит долгов до весны, но ничего не было сделано…Сегодня уже 4 октября. "Газпром" сдержал своё слово, доказал, что он надёжный партнёр. Компания снизила цену до 1000 долларов, как прописано в контракте. А Молдавия сдержала свои контрактные обязательства? Нет", - сказал Додон в эфире телеканала "Первый в Молдове".Политик отметил, что действующая власть не изъявила желание вести с "Газпромом" дополнительные переговоры в связи с энергетическим кризисом в регионе, последствием которого стало повышение тарифов на энергоносители. По словам Додона, если бы Партия социалистов находилась у руля страны, то он лично незамедлительно отправился бы на переговоры в Москву."Если бы мы были сейчас у власти, я бы завтра же полетел в Москву и вернулся бы с ценой 300-400 евро за газ и с реэшелонированием долгов - может быть, даже как сербы или венгры, которые вчера договорились отстрочить платежи за газ до марта-апреля", - сказал экс-глава Молдавии.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20221004/gaz-1821554469.html

https://ria.ru/20221004/gazprom-1821478603.html

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