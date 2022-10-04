16:06 04.10.2022 (обновлено: 18:58 04.10.2022)
Газпром предупредил Молдавию о прекращении поставок газа в случае неуплаты
"Газпром" напомнил Молдавии о своем праве прекратить поставки газа в случае неуплаты
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРаботник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть"
Работник на территории Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефть". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Газпром" предупредил, что может полностью прекратить поставки газа Молдавии, если республика до 20 октября нарушит свои обязательства по оплате, сообщила российская компания в Telegram.
"Газпром" оставляет за собой <...> право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", — добавили в газовом концерне.
Там напомнили, что молдавская компания на протяжении 2022 года регулярно нарушала сроки оплаты поставленного газа и неоднократно обращалась к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства по объемам поставок.
В "Газпроме" подчеркнули, что всегда с пониманием относились к этим просьбам, подтверждая нацеленность на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Также в российской компании отметили, что из-за отказа "Нафтогаза Украины" прокачивать весь объем газа, в октябре Молдавия может получать не более 5,7 миллиона кубометров в сутки.
В "Газпроме" предупредили, что теперь просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения условий контракта, будут оформлять как дополнительные соглашения к нему.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении газового контракта при условии, что в 2022-м состоится аудит задолженности "Молдовагаза". Как подчеркивали в "Газпроме", контракт подписали практически на условиях Кишинева, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.
Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг республики перед "Газпромом" составляет примерно 7,5 миллиарда долларов. Из них Кишинев должен около 430 миллионов, а остальная сумма долга приходится на Приднестровье.