https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html

"Наш флот уже рядом". В США высказались о судьбе "Северного потока"

"Наш флот уже рядом". В США высказались о судьбе "Северного потока" - РИА Новости, 04.10.2022

"Наш флот уже рядом". В США высказались о судьбе "Северного потока"

История с подрывом "Северного потока" набирает обороты. Кремль обвиняет в диверсии Штаты, в Европе указывают на Москву. Военные аналитики выдвигают свои версии... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

энтони блинкен

сша

германия

вашингтон (штат)

евросоюз

вмф рф

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Андрей Коц. История с подрывом "Северного потока" набирает обороты. Кремль обвиняет в диверсии Штаты, в Европе указывают на Москву. Военные аналитики выдвигают свои версии — из-за особенностей морского рельефа круг подозреваемых сужается. Кто может стоять за этим терактом — в материале РИА Новости.Одна подлодкаАмериканская газета The Times утверждает, что Москва попыталась дестабилизировать Европу во время энергетического кризиса. Правда, журналисты не пояснили, зачем взрывать собственную трубу, если достаточно перекрыть вентиль.На это же указывают и аналитики. Так, бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо в интервью Radio Courtoisie пояснил, что без газа у Кремля "исчезает всякая возможность" давить на Германию. Вдобавок речь идет о многомиллиардных убытках, ведь "Потоки" в основном строила Россия.Несостоятельна, по мнению экспертов, и версия о "российской подлодке", которая якобы выпустила торпеды по трубам. Взрыв произошел возле острова Борнхольм в датских территориальных водах. Там развернуты натовские станции подводного прослушивания. Аналогичная аппаратура размещена и в других частях Балтийского моря. Военные стран НАТО круглосуточно слушают акваторию и прекрасно знают, что в ней происходит.Российская субмарина, батискаф или дрон не смогли бы незамеченными попасть в зону газопроводов. К тому же море в этом районе не очень глубокое, около 80 метров — подводный аппарат легко заметить и невооруженным глазом с противолодочного самолета.Наконец, на вооружении Балтийского флота числится всего одна подводная лодка: ДЭПЛ "Дмитров" проекта 877 "Палтус". Эти субмарины не предназначены для подобных диверсий.У ВМФ России в Балтике всего три базы — в Калининграде, Балтийске и Кронштадте. За ними постоянно наблюдают американские "Посейдоны", которые могут вылетать из Польши (порты Гдыня и Свиноусьце), Германии (базы Варнемюнде, Киль и Эккернферде), Дании (базы Фредериксхавн и Корсер), а также с аэродромов новых членов НАТО — Финляндии и Швеции.Кому выгодноРоссийские власти указывают на "американский след". Прежде всего, как отмечают в МИД, у Вашингтона экономические мотивы.На это, в частности, указывает заявление госсекретаря Энтони Блинкена, назвавшего отказ стран Европы от российского газа "огромной стратегической возможностью" для США."Еще в 1970-е за океаном сформулировали стратегию: не допустить экономического сближения СССР с Германией, — рассказывает политолог-американист Сергей Судаков. — Этого подхода, видимо, придерживаются и сегодня. Симбиоз немецких технологий и российских ресурсов — страшный сон Вашингтона. Внезапно выяснилось, что Германия без дешевых энергоносителей уже не тянет роль главного локомотива Евросоюза. Ослабляя Берлин, Вашингтон ликвидирует экономического конкурента".По словам Судакова, речь идет о попытке подсадить страны ЕС на сжиженный природный газ (СПГ), добываемый в США. Он сильно дороже российского, но у европейцев просто не остается другого выбора."Технические возможности для совершения такой диверсии есть у американцев и их ближайших союзников, британцев, — считает эксперт. — Шестой флот США все лето болтался в Балтике. Там, в частности, проводили учения по разминированию объектов на дне. Но если что-то надо разминировать, то сначала следует заминировать. А с этим проблем точно нет".На вооружении НАТО есть автоматические подводные роботы, способные заложить взрывчатку. К тому же глубина, на которой находятся трубы, позволяет это сделать даже боевым пловцам.Богатый опытПрецеденты уже были. Так, летом 1982-го на газопроводе Уренгой — Сургут — Челябинск произошел взрыв. Инфраструктура, которая должна была давать СССР до восьми миллиардов долларов в год, оказалась серьезно повреждена. Как утверждает бывший директор Национального управления военно-космической разведки США Томас Рид, диверсию устроило ЦРУ. Спецслужба "заразила" компьютеры, отвечавшие за работу трубопровода.Год спустя США попытались подорвать экономику Никарагуа, отправив туда группу боевых пловцов. Те сначала уничтожили питавшие всю страну нефтехранилища в порту Коринто. Затем — важнейший трубопровод в Пуэрто-Сандино. А после агенты спецслужб заминировали территориальные воды, дабы не пустить танкеры.В 1984-м, когда эта история просочилась в прессу, Манагуа обратилась в Международный суд ООН. Арбитраж признал вину Вашингтона и обязал возместить убытки. Однако США заблокировали соответствующую резолюцию. За эту диверсию, как и многие другие, никто так и не ответил.

https://ria.ru/20221003/utechka-1821121015.html

https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/pentagon-1820654914.html

https://ria.ru/20220930/tanki-1820775091.html

сша

германия

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, энтони блинкен, сша, германия, вашингтон (штат), евросоюз, вмф рф, нато, северный поток