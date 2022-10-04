https://ria.ru/20221004/gaz-1821535914.html

Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа

Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа - РИА Новости, 04.10.2022

Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа

Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения долгосрочного контракта на поставку газа на фоне возможного отключения энергии предстоящей зимой,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:03

2022-10-04T19:03

2022-10-04T19:03

цены на нефть

лиз трасс

норвегия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения долгосрочного контракта на поставку газа на фоне возможного отключения энергии предстоящей зимой, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения контракта на поставку природного газа, возможно, на 20 лет", - говорится в сообщении агентства.В настоящий момент британские министры обсуждают стоимость контракта с коллегами из Норвегии, сообщил агентству источник, пожелавший остаться неназванным. Министерство энергетики Великобритании не предоставило пока комментарий.Это может грозить Британии необходимостью тратить огромное количество средств на энергию ввиду длительного срока возможного контракта и высоких цен на рынке, пишет агентство.Во вторник днем премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что помимо наращивания производства энергии внутри страны Британии рассматривает возможность заключения "долгосрочных контрактов в сфере энергетики с другими странами". Однако она добавила, что пока "не подписала никакой сделки".Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса и указал на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами и прекратить работу. В связи с этим Британия может объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа".

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html

норвегия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, лиз трасс, норвегия, великобритания