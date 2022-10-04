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Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа - РИА Новости, 04.10.2022
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Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа
Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа - РИА Новости, 04.10.2022
Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа
Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения долгосрочного контракта на поставку газа на фоне возможного отключения энергии предстоящей зимой,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:03
2022-10-04T19:03
цены на нефть
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения долгосрочного контракта на поставку газа на фоне возможного отключения энергии предстоящей зимой, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники."Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения контракта на поставку природного газа, возможно, на 20 лет", - говорится в сообщении агентства.В настоящий момент британские министры обсуждают стоимость контракта с коллегами из Норвегии, сообщил агентству источник, пожелавший остаться неназванным. Министерство энергетики Великобритании не предоставило пока комментарий.Это может грозить Британии необходимостью тратить огромное количество средств на энергию ввиду длительного срока возможного контракта и высоких цен на рынке, пишет агентство.Во вторник днем премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что помимо наращивания производства энергии внутри страны Британии рассматривает возможность заключения "долгосрочных контрактов в сфере энергетики с другими странами". Однако она добавила, что пока "не подписала никакой сделки".Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса и указал на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами и прекратить работу. В связи с этим Британия может объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа".
https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html
https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html
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цены на нефть, лиз трасс, норвегия, великобритания
Цены на нефть, Лиз Трасс, Норвегия, Великобритания
19:03 04.10.2022
 
Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа

Bloomberg: Великобритания обсуждает с Норвегией заключение контракта на поставку газа

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения долгосрочного контракта на поставку газа на фоне возможного отключения энергии предстоящей зимой, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Великобритания ведет переговоры с Норвегией для заключения контракта на поставку природного газа, возможно, на 20 лет", - говорится в сообщении агентства.
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В настоящий момент британские министры обсуждают стоимость контракта с коллегами из Норвегии, сообщил агентству источник, пожелавший остаться неназванным. Министерство энергетики Великобритании не предоставило пока комментарий.
Это может грозить Британии необходимостью тратить огромное количество средств на энергию ввиду длительного срока возможного контракта и высоких цен на рынке, пишет агентство.
Во вторник днем премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что помимо наращивания производства энергии внутри страны Британии рассматривает возможность заключения "долгосрочных контрактов в сфере энергетики с другими странами". Однако она добавила, что пока "не подписала никакой сделки".
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса и указал на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами и прекратить работу. В связи с этим Британия может объявить "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа".
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