https://ria.ru/20221004/gaz-1821512106.html

Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России

Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России - РИА Новости, 04.10.2022

Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России

Немецкие пенсионеры пожаловались на неоправданно высокие цены на электроэнергию, пишет Junge Welt. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:35

2022-10-04T17:35

2022-10-04T18:12

цены на нефть

россия

германия

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкие пенсионеры пожаловались на неоправданно высокие цены на электроэнергию, пишет Junge Welt.Так, по словам члена "Альянса действия по перераспределению" в Германии Николь Линднер, люди в растерянности, они не знают, как дожить до Нового года."Цены на газ и электричество взлетели, а пенсия у многих всего лишь 500 евро. Мне страшно, я до сих пор не решилась включить отопление", — жалуется она.Женщина также выразила опасение, что холод заставит немцев жечь что-нибудь в квартирах."Я не исключаю, что люди будут мерзнуть даже в собственных домах", — отметила пенсионерка.По ее мнению, политика коалиционного правительства ведет к обнищанию людей, а меры, которые его члены якобы принимают, — скорее видимость, чем реальная помощь. "От этих мер выигрывают прежде всего люди, у которых и без того достаточно денег в кошельках. А получатели социальных выплат должны платить огромные комиссионные сборы. Их (выплаты. — Прим. ред.) тоже повысили всего лишь на 50 евро. Но это же ничто! Такое повышение полностью съест инфляция", — подытожила Линднер.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, россия, германия, москва, санкции в отношении россии