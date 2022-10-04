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Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России - РИА Новости, 04.10.2022
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Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России
Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России - РИА Новости, 04.10.2022
Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России
Немецкие пенсионеры пожаловались на неоправданно высокие цены на электроэнергию, пишет Junge Welt. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:35
2022-10-04T18:12
цены на нефть
россия
германия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкие пенсионеры пожаловались на неоправданно высокие цены на электроэнергию, пишет Junge Welt.Так, по словам члена "Альянса действия по перераспределению" в Германии Николь Линднер, люди в растерянности, они не знают, как дожить до Нового года."Цены на газ и электричество взлетели, а пенсия у многих всего лишь 500 евро. Мне страшно, я до сих пор не решилась включить отопление", — жалуется она.Женщина также выразила опасение, что холод заставит немцев жечь что-нибудь в квартирах."Я не исключаю, что люди будут мерзнуть даже в собственных домах", — отметила пенсионерка.По ее мнению, политика коалиционного правительства ведет к обнищанию людей, а меры, которые его члены якобы принимают, — скорее видимость, чем реальная помощь. "От этих мер выигрывают прежде всего люди, у которых и без того достаточно денег в кошельках. А получатели социальных выплат должны платить огромные комиссионные сборы. Их (выплаты. — Прим. ред.) тоже повысили всего лишь на 50 евро. Но это же ничто! Такое повышение полностью съест инфляция", — подытожила Линднер.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html
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цены на нефть, россия, германия, москва, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Германия, Москва, Санкции в отношении России
17:35 04.10.2022 (обновлено: 18:12 04.10.2022)
 
Junge Welt: немецких пенсионеров ждет нищета без газа из России

Junge Welt: немецких пенсионеров ждут холодная зима и нищета без российского газа

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкУлица в Германии
Улица в Германии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Улица в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкие пенсионеры пожаловались на неоправданно высокие цены на электроэнергию, пишет Junge Welt.
Так, по словам члена "Альянса действия по перераспределению" в Германии Николь Линднер, люди в растерянности, они не знают, как дожить до Нового года.
"Цены на газ и электричество взлетели, а пенсия у многих всего лишь 500 евро. Мне страшно, я до сих пор не решилась включить отопление", — жалуется она.
Женщина также выразила опасение, что холод заставит немцев жечь что-нибудь в квартирах.
"Я не исключаю, что люди будут мерзнуть даже в собственных домах", — отметила пенсионерка.
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По ее мнению, политика коалиционного правительства ведет к обнищанию людей, а меры, которые его члены якобы принимают, — скорее видимость, чем реальная помощь.
"От этих мер выигрывают прежде всего люди, у которых и без того достаточно денег в кошельках. А получатели социальных выплат должны платить огромные комиссионные сборы. Их (выплаты. — Прим. ред.) тоже повысили всего лишь на 50 евро. Но это же ничто! Такое повышение полностью съест инфляция", — подытожила Линднер.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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