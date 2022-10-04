https://ria.ru/20221004/gaz-1821503788.html

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента - РИА Новости, 04.10.2022

Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента

Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

2022-10-04T17:02

германия

природный газ

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ."Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень - в газохранилище в Редене составляет 78,47%", - говорится в отчете регулятора.Ведомство отметило, что обстановка напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.Сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономного потребления газа.ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820872343.html

германия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, природный газ