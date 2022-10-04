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Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента - РИА Новости, 04.10.2022
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Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента - РИА Новости, 04.10.2022
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента
Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:02
2022-10-04T17:02
германия
природный газ
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ."Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень - в газохранилище в Редене составляет 78,47%", - говорится в отчете регулятора.Ведомство отметило, что обстановка напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.Сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономного потребления газа.ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820872343.html
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германия, природный газ
Германия, Природный газ
17:02 04.10.2022
 
Регулятор ФРГ заявил, что заполненность газохранилищ превысила 92 процента

Немецкий регулятор заявил о заполненности газохранилищ страны на 92,08 процента

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%, закачка газа продолжается, сообщило во вторник Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень - в газохранилище в Редене составляет 78,47%", - говорится в отчете регулятора.
Ведомство отметило, что обстановка напряженная, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации, однако на данный момент поставки газа в Германию стабильны.
Сетевое агентство вновь подчеркнуло важность экономного потребления газа.
ФРГ ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 17:04
Власти ФРГ пожаловались на нежелание немцев экономить газ
 
ГерманияПриродный газ
 
 
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