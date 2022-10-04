https://ria.ru/20221004/gagloev-1821526910.html

Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям

Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям - РИА Новости, 04.10.2022

Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям

Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет им долгожданный мир и развитие, а также обеспечит безопасность жителям этих... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:35

2022-10-04T18:35

2022-10-04T18:46

в мире

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ 4 окт - РИА Новости. Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет им долгожданный мир и развитие, а также обеспечит безопасность жителям этих территорий, заявил во вторник президент Южной Осетии Алан Гаглоев.Ранее Гаглоев заявил, что Южная Осетия всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России республик Донбасса и обеих областей."Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет долгожданный мир и развитие, а также обеспечит жителям новых субъектов безопасность и равные права", - говорится в сообщении.Гаглоев поздравил руководство субъектов с ратификацией договора о принятии в состав России и пожелал мира, добра, процветания, новых свершений и уверенности в завтрашнем дне.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220914/osetiya-1816660683.html

https://ria.ru/20221004/referendum-1821359267.html

россия

луганская народная республика

южная осетия

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