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Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям - РИА Новости, 04.10.2022
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Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям - РИА Новости, 04.10.2022
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям
Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет им долгожданный мир и развитие, а также обеспечит безопасность жителям этих... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:35
2022-10-04T18:46
в мире
алан гаглоев
россия
луганская народная республика
южная осетия
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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ЦХИНВАЛ 4 окт - РИА Новости. Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет им долгожданный мир и развитие, а также обеспечит безопасность жителям этих территорий, заявил во вторник президент Южной Осетии Алан Гаглоев.Ранее Гаглоев заявил, что Южная Осетия всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России республик Донбасса и обеих областей."Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет долгожданный мир и развитие, а также обеспечит жителям новых субъектов безопасность и равные права", - говорится в сообщении.Гаглоев поздравил руководство субъектов с ратификацией договора о принятии в состав России и пожелал мира, добра, процветания, новых свершений и уверенности в завтрашнем дне.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220914/osetiya-1816660683.html
https://ria.ru/20221004/referendum-1821359267.html
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луганская народная республика
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в мире, алан гаглоев, россия, луганская народная республика, южная осетия, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
В мире, Алан Гаглоев, Россия, Луганская Народная Республика, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
18:35 04.10.2022 (обновлено: 18:46 04.10.2022)
 
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям

Президент Южной Осетии Гаглоев: вхождение новых регионов в Россию обеспечит безопасность

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в медиабанкАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ 4 окт - РИА Новости. Вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет им долгожданный мир и развитие, а также обеспечит безопасность жителям этих территорий, заявил во вторник президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Ранее Гаглоев заявил, что Южная Осетия всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России республик Донбасса и обеих областей.
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 10:43
МИД России ответил на вопрос о референдуме по статусу Южной Осетии
"Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России принесет долгожданный мир и развитие, а также обеспечит жителям новых субъектов безопасность и равные права", - говорится в сообщении.
Гаглоев поздравил руководство субъектов с ратификацией договора о принятии в состав России и пожелал мира, добра, процветания, новых свершений и уверенности в завтрашнем дне.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:10
Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров
 
В миреАлан ГаглоевРоссияЛуганская Народная РеспубликаЮжная ОсетияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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