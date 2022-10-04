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Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
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Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ
Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ
Крупнейший оператор электросетей Германии Amprion заявил, что страна может быть вынуждена ограничить зимой экспорт электроэнергии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:47
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германия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупнейший оператор электросетей Германии Amprion заявил, что страна может быть вынуждена ограничить зимой экспорт электроэнергии, передает агентство Блумберг."Мы видим напряженную ситуацию с поставками к предстоящей зиме. Когда другие меры оказались недостаточно эффективными, экспорт электроэнергии может быть ограничен, или целевые нагрузки могут контролироваться или временно отключаться для безопасности сети", - приводит агентство слова представителя Amprion.В заявлении Amprion отмечается, что подобные меры будут использоваться "максимально ограничительно, насколько это возможно".Ранее европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщал, что Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса.
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германия, еврокомиссия, евросоюз
Германия, Еврокомиссия, Евросоюз
22:47 04.10.2022 (обновлено: 22:57 04.10.2022)
 
Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ

Bloomberg: Германия может быть вынуждена ограничить экспорт электроэнергии зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупнейший оператор электросетей Германии Amprion заявил, что страна может быть вынуждена ограничить зимой экспорт электроэнергии, передает агентство Блумберг.
"Мы видим напряженную ситуацию с поставками к предстоящей зиме. Когда другие меры оказались недостаточно эффективными, экспорт электроэнергии может быть ограничен, или целевые нагрузки могут контролироваться или временно отключаться для безопасности сети", - приводит агентство слова представителя Amprion.
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В заявлении Amprion отмечается, что подобные меры будут использоваться "максимально ограничительно, насколько это возможно".
Ранее европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщал, что Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса.
 
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