https://ria.ru/20221004/frg-1821576432.html

Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ

Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022

Германия может ограничить экспорт электроэнергии зимой, сообщили СМИ

Крупнейший оператор электросетей Германии Amprion заявил, что страна может быть вынуждена ограничить зимой экспорт электроэнергии, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:47

2022-10-04T22:47

2022-10-04T22:57

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евросоюз

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупнейший оператор электросетей Германии Amprion заявил, что страна может быть вынуждена ограничить зимой экспорт электроэнергии, передает агентство Блумберг."Мы видим напряженную ситуацию с поставками к предстоящей зиме. Когда другие меры оказались недостаточно эффективными, экспорт электроэнергии может быть ограничен, или целевые нагрузки могут контролироваться или временно отключаться для безопасности сети", - приводит агентство слова представителя Amprion.В заявлении Amprion отмечается, что подобные меры будут использоваться "максимально ограничительно, насколько это возможно".Ранее европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщал, что Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821274982.html

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германия, еврокомиссия, евросоюз