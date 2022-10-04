https://ria.ru/20221004/frantsiya-1821539293.html

Франция запустила процесс национализации энергокомпании EDF

Франция запустила процесс национализации энергокомпании EDF - РИА Новости, 04.10.2022

Франция запустила процесс национализации энергокомпании EDF

Правительство Франции во вторник официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF, сообщило агентство AFP со ссылкой на коммюнике... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:21

2022-10-04T19:21

2022-10-04T19:21

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ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости. Правительство Франции во вторник официально запустило процесс национализации крупнейшей энергокомпании EDF, сообщило агентство AFP со ссылкой на коммюнике финансового регулятора Франции (AMF)."Французское государство во вторник официально запустило процесс национализации корпорации EDF", – сообщило агентство.На данный момент государство контролирует 84% акций корпорации. Во вторник было размещено публичное предложение покупки с целью выкупить остальные 16% акций компании. Сумма сделки составит 9,7 миллиарда евро, уточняет агентство.В июле французское правительство объявило о планах национализировать энергетическую корпорацию EDF, которая закончила первое полугодие с рекордными убытками. Согласно отчету корпорации, они составили 5,3 миллиарда евро.В августе EDF подала иск на 8,34 миллиарда евро во французский Верховный суд с целью компенсировать убытки из-за продажи электроэнергии по низким ценам на фоне правительственных ограничений на стоимость электроэнергии.На прошлой неделе стало известно, что новым главой корпорации станет Люк Ремон, занимавший должность главы международных операций в компании Schneider Electric, который сменит на этом посту Жана-Бернара Леви.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821402502.html

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экономика, франция, edf, schneider electric