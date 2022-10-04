https://ria.ru/20221004/energodar-1821506083.html
ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара
ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:12
2022-10-04T17:12
2022-10-04T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков Зеленского! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее шестнадцати прилетов. В данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
17:12 04.10.2022 (обновлено: 17:18 04.10.2022)
ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара
Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара