https://ria.ru/20221004/energodar-1821506083.html

ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ открыли огонь по прибрежной линии Энергодара

Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:12

2022-10-04T17:12

2022-10-04T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под огнем боевиков Зеленского! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее шестнадцати прилетов. В данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, стрельба ведется с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энергодар

запорожская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область