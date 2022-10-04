18:41 04.10.2022 (обновлено: 18:52 04.10.2022)
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов
ЕС перед встречей по климату напомнил о цели снизить зависимость от энергоресурсов России
© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить зеленый переход и как можно скорее снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, говорится в распространенных выводах Евросоюза.
"ЕС отмечает, что после военной агрессии России против Украины Еврокомиссия по требованию Евросовета от 24 и 25 марта 2022 года представила план REPowerEU в ответ на необходимость быстрого снижения зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, ускорения перехода к зеленой энергетике и поддержки усилий ЕС в повышении климатических амбиций", - указывается в документе.
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В ЕС также напомнили о своем намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.
Конференция COP27 пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.