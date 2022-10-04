https://ria.ru/20221004/energetika-1821528915.html

ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов

ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов - РИА Новости, 04.10.2022

ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов

ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:41

2022-10-04T18:41

2022-10-04T18:52

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить зеленый переход и как можно скорее снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, говорится в распространенных выводах Евросоюза."ЕС отмечает, что после военной агрессии России против Украины Еврокомиссия по требованию Евросовета от 24 и 25 марта 2022 года представила план REPowerEU в ответ на необходимость быстрого снижения зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, ускорения перехода к зеленой энергетике и поддержки усилий ЕС в повышении климатических амбиций", - указывается в документе.В ЕС также напомнили о своем намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.Конференция COP27 пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

https://ria.ru/20220628/klimat-1798729004.html

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