Рейтинг@Mail.ru
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/energetika-1821528915.html
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов - РИА Новости, 04.10.2022
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов
ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:41
2022-10-04T18:52
в мире
шарм-эш-шейх
париж
евросовет
оон
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709017_0:233:3071:1960_1920x0_80_0_0_d922577e4e0d0fefd286c13b43f6301f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить зеленый переход и как можно скорее снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, говорится в распространенных выводах Евросоюза."ЕС отмечает, что после военной агрессии России против Украины Еврокомиссия по требованию Евросовета от 24 и 25 марта 2022 года представила план REPowerEU в ответ на необходимость быстрого снижения зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, ускорения перехода к зеленой энергетике и поддержки усилий ЕС в повышении климатических амбиций", - указывается в документе.В ЕС также напомнили о своем намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.Конференция COP27 пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
https://ria.ru/20220628/klimat-1798729004.html
шарм-эш-шейх
париж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820709017_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8c0bda2d207886d15e261eafac734333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, париж, евросовет, оон, евросоюз, россия
В мире, Шарм-эш-Шейх, Париж, Евросовет, ООН, Евросоюз, Россия
18:41 04.10.2022 (обновлено: 18:52 04.10.2022)
 
ЕС напомнил о цели снизить зависимость от российских энергоресурсов

ЕС перед встречей по климату напомнил о цели снизить зависимость от энергоресурсов России

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить зеленый переход и как можно скорее снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, говорится в распространенных выводах Евросоюза.
"ЕС отмечает, что после военной агрессии России против Украины Еврокомиссия по требованию Евросовета от 24 и 25 марта 2022 года представила план REPowerEU в ответ на необходимость быстрого снижения зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, ускорения перехода к зеленой энергетике и поддержки усилий ЕС в повышении климатических амбиций", - указывается в документе.
Атомная электростанция Дул в Бельгии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 08:00
Зима близко: Брюссель внезапно вновь поверил в атомную энергетику
В ЕС также напомнили о своем намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.
Конференция COP27 пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:11
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
 
В миреШарм-эш-ШейхПарижЕвросоветООНЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала