https://ria.ru/20221004/elektrichestvo-1821508087.html

Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества

Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества - РИА Новости, 04.10.2022

Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества

Более 140 из 168 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за аварии в сети, передает Times Now. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:19

2022-10-04T17:19

2022-10-04T17:43

в мире

бангладеш

дакка (город)

электричество

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт — РИА Новости. Более 140 из 168 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за аварии в сети, передает Times Now.Сообщается, что национальная сеть электропередачи вышла из строя в 14:05 (11:05 мск). Как рассказали в Совете по развитию энергетики Бангладеш и электросетевой компании Бангладеш, энергосистема сперва отключилась в восточной части страны, после чего остальные сети электропередачи отключились одна за другой, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в большей части регионов.По словам главного инженера электросетевой компании Бангладеш Мохда Мокседура Рахмана, проблему пока не удалось устранить, власти постепенно включают сети друг за другом, опасаясь нового сбоя. Причины аварии выясняются.Ассоциация операторов мобильной связи страны заявила, что телекоммуникационные услуги могут быть прерваны из-за ситуации с электричеством.Перебои в электроснабжении привели к хаосу на автозаправках в столице Бангладеш, после того как жители Дакки выстроились в очереди за дизельным топливом для электрогенераторов.

https://ria.ru/20220929/bangladesh-1820227287.html

https://ria.ru/20220922/bangladesh-1818811692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бангладеш, дакка (город), электричество