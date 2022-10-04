Рейтинг@Mail.ru
Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/elektrichestvo-1821508087.html
Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества
Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества - РИА Новости, 04.10.2022
Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества
Более 140 из 168 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за аварии в сети, передает Times Now. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:19
2022-10-04T17:43
в мире
бангладеш
дакка (город)
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821507463_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_08bea9f9a8832463d7f9b6b476325378.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт — РИА Новости. Более 140 из 168 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за аварии в сети, передает Times Now.Сообщается, что национальная сеть электропередачи вышла из строя в 14:05 (11:05 мск). Как рассказали в Совете по развитию энергетики Бангладеш и электросетевой компании Бангладеш, энергосистема сперва отключилась в восточной части страны, после чего остальные сети электропередачи отключились одна за другой, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в большей части регионов.По словам главного инженера электросетевой компании Бангладеш Мохда Мокседура Рахмана, проблему пока не удалось устранить, власти постепенно включают сети друг за другом, опасаясь нового сбоя. Причины аварии выясняются.Ассоциация операторов мобильной связи страны заявила, что телекоммуникационные услуги могут быть прерваны из-за ситуации с электричеством.Перебои в электроснабжении привели к хаосу на автозаправках в столице Бангладеш, после того как жители Дакки выстроились в очереди за дизельным топливом для электрогенераторов.
https://ria.ru/20220929/bangladesh-1820227287.html
https://ria.ru/20220922/bangladesh-1818811692.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821507463_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_75f6868b16378478e04fce526c9390bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, дакка (город), электричество
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Электричество
17:19 04.10.2022 (обновлено: 17:43 04.10.2022)
 
Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества

Более 140 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за сбоя в сети

© AP Photo / Mahmud Hossain OpuОтключение электроэнергии в Бангладеш
Отключение электроэнергии в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Отключение электроэнергии в Бангладеш
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 окт — РИА Новости. Более 140 из 168 миллионов жителей Бангладеш остались без электричества из-за аварии в сети, передает Times Now.
Сообщается, что национальная сеть электропередачи вышла из строя в 14:05 (11:05 мск). Как рассказали в Совете по развитию энергетики Бангладеш и электросетевой компании Бангладеш, энергосистема сперва отключилась в восточной части страны, после чего остальные сети электропередачи отключились одна за другой, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в большей части регионов.
Место крушения судна в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 06:54
Число погибших при крушении судна в Бангладеш выросло до 69
По словам главного инженера электросетевой компании Бангладеш Мохда Мокседура Рахмана, проблему пока не удалось устранить, власти постепенно включают сети друг за другом, опасаясь нового сбоя. Причины аварии выясняются.
Ассоциация операторов мобильной связи страны заявила, что телекоммуникационные услуги могут быть прерваны из-за ситуации с электричеством.
Перебои в электроснабжении привели к хаосу на автозаправках в столице Бангладеш, после того как жители Дакки выстроились в очереди за дизельным топливом для электрогенераторов.
Выгрузка контейнеров с судна - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 22:30
МИД Бангладеш пожаловался на последствия антироссийских санкций для страны
 
В миреБангладешДакка (город)Электричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала