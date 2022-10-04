https://ria.ru/20221004/elektrichestvo-1821465054.html

ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой

ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой - РИА Новости, 04.10.2022

ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой

Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:33

2022-10-04T15:33

2022-10-04T15:33

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БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич."Да, это вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что на фоне энергокризиса понадобится помощь в вопросах стихийных бедствий внутри ЕС.Он добавил, что Еврокомиссия работает над двумя возможными сценариями. "Если в результате небольшого инцидента, например, отключения электричества, пострадает только одна или небольшое количество стран-членов ЕС, другие страны Евросоюза смогут через нас поставить генераторы электроэнергии, как это происходит во время стихийных бедствий. Но если пострадает большое количество стран, так что государствам ЕС придется ограничить свои поставки, мы сможем удовлетворить спрос из нашего стратегического резерва", - пояснил еврокомиссар.По его словам, это может быть сделано достаточно быстро. "Да, например, Словения, чья энергосистема была повреждена после снежной бури, и Хорватия после землетрясений в конце 2021 года получили помощь генераторами и топливом в тот же день", - уточнил Ленарчич. При этом он пояснил, что бывают случаи, когда помощь требуется в течение нескольких дней или недель. Так, например, минувшим летом Германии потребовалась поддержка во время лесных пожаров в горах Гарц. "Мы смогли организовать пожарную авиацию, которая сбрасывала воду более ста раз в течение четырех дней", - уточнил Ленарчич.

https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, словения, хорватия, германия, еврокомиссия, евросоюз