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ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой - РИА Новости, 04.10.2022
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ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой
ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой - РИА Новости, 04.10.2022
ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой
Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:33
2022-10-04T15:33
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БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич."Да, это вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что на фоне энергокризиса понадобится помощь в вопросах стихийных бедствий внутри ЕС.Он добавил, что Еврокомиссия работает над двумя возможными сценариями. "Если в результате небольшого инцидента, например, отключения электричества, пострадает только одна или небольшое количество стран-членов ЕС, другие страны Евросоюза смогут через нас поставить генераторы электроэнергии, как это происходит во время стихийных бедствий. Но если пострадает большое количество стран, так что государствам ЕС придется ограничить свои поставки, мы сможем удовлетворить спрос из нашего стратегического резерва", - пояснил еврокомиссар.По его словам, это может быть сделано достаточно быстро. "Да, например, Словения, чья энергосистема была повреждена после снежной бури, и Хорватия после землетрясений в конце 2021 года получили помощь генераторами и топливом в тот же день", - уточнил Ленарчич. При этом он пояснил, что бывают случаи, когда помощь требуется в течение нескольких дней или недель. Так, например, минувшим летом Германии потребовалась поддержка во время лесных пожаров в горах Гарц. "Мы смогли организовать пожарную авиацию, которая сбрасывала воду более ста раз в течение четырех дней", - уточнил Ленарчич.
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в мире, цены на нефть, словения, хорватия, германия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Словения, Хорватия, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз
15:33 04.10.2022
 
ЕК не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой

ЕК готовится к различным сценариям отключения электричества в ЕС зимой на фоне кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт – РИА Новости. Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
"Да, это вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что на фоне энергокризиса понадобится помощь в вопросах стихийных бедствий внутри ЕС.
Он добавил, что Еврокомиссия работает над двумя возможными сценариями. "Если в результате небольшого инцидента, например, отключения электричества, пострадает только одна или небольшое количество стран-членов ЕС, другие страны Евросоюза смогут через нас поставить генераторы электроэнергии, как это происходит во время стихийных бедствий. Но если пострадает большое количество стран, так что государствам ЕС придется ограничить свои поставки, мы сможем удовлетворить спрос из нашего стратегического резерва", - пояснил еврокомиссар.
По его словам, это может быть сделано достаточно быстро. "Да, например, Словения, чья энергосистема была повреждена после снежной бури, и Хорватия после землетрясений в конце 2021 года получили помощь генераторами и топливом в тот же день", - уточнил Ленарчич. При этом он пояснил, что бывают случаи, когда помощь требуется в течение нескольких дней или недель. Так, например, минувшим летом Германии потребовалась поддержка во время лесных пожаров в горах Гарц. "Мы смогли организовать пожарную авиацию, которая сбрасывала воду более ста раз в течение четырех дней", - уточнил Ленарчич.
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