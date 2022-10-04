РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"За последние годы креативные индустрии России смогли сделать значительный шаг вперед, обозначить свое присутствие на зарубежных деловых площадках, при этом усилив свое присутствие и на внутреннем рынке, но условия нестабильности диктуют новые правила игры и заставляют участников рынка менять свою стратегию на ходу", - сообщает центр.
По итогам беседы с самыми яркими представителями индустрии, основываясь на их опыте и экспертизе, участники узнают, что произошло с креативными индустриями, как креативная экономика будет складываться и каковы промежуточные итоги и новые возможности для увеличения экспансии на новых рынках.
"За последние годы креативные индустрии России смогли сделать значительный шаг вперед, обозначить свое присутствие на зарубежных деловых площадках, при этом усилив свое присутствие и на внутреннем рынке, но условия нестабильности диктуют новые правила игры и заставляют участников рынка менять свою стратегию на ходу", - сообщает центр.
По итогам беседы с самыми яркими представителями индустрии, основываясь на их опыте и экспертизе, участники узнают, что произошло с креативными индустриями, как креативная экономика будет складываться и каковы промежуточные итоги и новые возможности для увеличения экспансии на новых рынках.