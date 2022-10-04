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РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2022
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РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2022
РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"
Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:34
2022-10-04T12:34
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
технологии
форум "сделано в россии"
сделано в россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."За последние годы креативные индустрии России смогли сделать значительный шаг вперед, обозначить свое присутствие на зарубежных деловых площадках, при этом усилив свое присутствие и на внутреннем рынке, но условия нестабильности диктуют новые правила игры и заставляют участников рынка менять свою стратегию на ходу", - сообщает центр.По итогам беседы с самыми яркими представителями индустрии, основываясь на их опыте и экспертизе, участники узнают, что произошло с креативными индустриями, как креативная экономика будет складываться и каковы промежуточные итоги и новые возможности для увеличения экспансии на новых рынках.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, форум "сделано в россии", сделано в россии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Технологии, Форум "Сделано в России", Сделано в России
12:34 04.10.2022
 

РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).

"За последние годы креативные индустрии России смогли сделать значительный шаг вперед, обозначить свое присутствие на зарубежных деловых площадках, при этом усилив свое присутствие и на внутреннем рынке, но условия нестабильности диктуют новые правила игры и заставляют участников рынка менять свою стратегию на ходу", - сообщает центр.

По итогам беседы с самыми яркими представителями индустрии, основываясь на их опыте и экспертизе, участники узнают, что произошло с креативными индустриями, как креативная экономика будет складываться и каковы промежуточные итоги и новые возможности для увеличения экспансии на новых рынках.
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 18:10
Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022
 
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