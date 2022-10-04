https://ria.ru/20221004/eksport-1821383744.html

РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 04.10.2022

РЭЦ: вопросы креативного экспорта обсудят на форуме "Сделано в России"

Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:34

2022-10-04T12:34

2022-10-04T12:34

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

технологии

форум "сделано в россии"

сделано в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746362652_0:245:3050:1961_1920x0_80_0_0_6198e8a2f448fbf4aa3d075454fdee8b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Открытый диалог представителей креативного бизнеса "Карта креативного экспорта. Новые правила игры" пройдет 22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."За последние годы креативные индустрии России смогли сделать значительный шаг вперед, обозначить свое присутствие на зарубежных деловых площадках, при этом усилив свое присутствие и на внутреннем рынке, но условия нестабильности диктуют новые правила игры и заставляют участников рынка менять свою стратегию на ходу", - сообщает центр.По итогам беседы с самыми яркими представителями индустрии, основываясь на их опыте и экспертизе, участники узнают, что произошло с креативными индустриями, как креативная экономика будет складываться и каковы промежуточные итоги и новые возможности для увеличения экспансии на новых рынках.

https://ria.ru/20220928/razrabotki-1820155980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, технологии, форум "сделано в россии", сделано в россии