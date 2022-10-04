https://ria.ru/20221004/ekotropa-1821470998.html

Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве

Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве - РИА Новости, 04.10.2022

Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве

Московские специалисты сделали пешеходный маршрут от станции Большой кольцевой линии "Давыдково" до Верейской улицы, протяженность экотропы составляет 1,5... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:45

2022-10-04T15:45

2022-10-04T15:45

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петр бирюков

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экология в россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты сделали пешеходный маршрут от станции Большой кольцевой линии "Давыдково" до Верейской улицы, протяженность экотропы составляет 1,5 километра, она проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее в рамках первого этапа специалисты обустроили маршрут через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство территории возле станции БКЛ "Давыдково" на западе столицы... На втором этапе по просьбам местных жителей обеспечили пешеходную связь между метро и Верейской улицей. Экотропа протяженностью 1,5 километра проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", на маршруте сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход, обустроили освещение", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты установили 885 свай, чтобы не "запечатывать" почву под дорожкой, выполнили покрытие площадью 1,4 тысячи квадратных метров из специальной террасной доски темно-коричневого цвета, поставили 54 уличных торшера, а также обустроили мостовой переход протяженностью 24 метра и шириной 3 метра. Кроме того, в четырех местах вдоль экотропы были размещены небольшие зоны отдыха с лавочками и приведен в порядок тротуар на Верейской улице.

https://ria.ru/20221004/rekonstruktsiya-1821336534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, экология в россии