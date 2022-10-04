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Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве - РИА Новости, 04.10.2022
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Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве
Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве - РИА Новости, 04.10.2022
Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве
Московские специалисты сделали пешеходный маршрут от станции Большой кольцевой линии "Давыдково" до Верейской улицы, протяженность экотропы составляет 1,5... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:45
2022-10-04T15:45
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты сделали пешеходный маршрут от станции Большой кольцевой линии "Давыдково" до Верейской улицы, протяженность экотропы составляет 1,5 километра, она проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее в рамках первого этапа специалисты обустроили маршрут через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство территории возле станции БКЛ "Давыдково" на западе столицы... На втором этапе по просьбам местных жителей обеспечили пешеходную связь между метро и Верейской улицей. Экотропа протяженностью 1,5 километра проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", на маршруте сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход, обустроили освещение", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты установили 885 свай, чтобы не "запечатывать" почву под дорожкой, выполнили покрытие площадью 1,4 тысячи квадратных метров из специальной террасной доски темно-коричневого цвета, поставили 54 уличных торшера, а также обустроили мостовой переход протяженностью 24 метра и шириной 3 метра. Кроме того, в четырех местах вдоль экотропы были размещены небольшие зоны отдыха с лавочками и приведен в порядок тротуар на Верейской улице.
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петр бирюков, москва, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Экология в России
15:45 04.10.2022
 

Экотропа от станции "Давыдково" до Верейской улицы появилась в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы.Читайте на Пешеходный маршрут с экотропой от станции "Давыдково" до Верейской улицы появился в Москве
Пешеходный маршрут с экотропой от станции Давыдково до Верейской улицы появился в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы.Читайте на
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московские специалисты сделали пешеходный маршрут от станции Большой кольцевой линии "Давыдково" до Верейской улицы, протяженность экотропы составляет 1,5 километра, она проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее в рамках первого этапа специалисты обустроили маршрут через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство территории возле станции БКЛ "Давыдково" на западе столицы... На втором этапе по просьбам местных жителей обеспечили пешеходную связь между метро и Верейской улицей. Экотропа протяженностью 1,5 километра проходит через природный парк "Долина реки Сетунь", на маршруте сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход, обустроили освещение", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что специалисты установили 885 свай, чтобы не "запечатывать" почву под дорожкой, выполнили покрытие площадью 1,4 тысячи квадратных метров из специальной террасной доски темно-коричневого цвета, поставили 54 уличных торшера, а также обустроили мостовой переход протяженностью 24 метра и шириной 3 метра. Кроме того, в четырех местах вдоль экотропы были размещены небольшие зоны отдыха с лавочками и приведен в порядок тротуар на Верейской улице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваЭкология в России
 
 
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