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В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой - РИА Новости, 04.10.2022
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В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой
В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой - РИА Новости, 04.10.2022
В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой
Призванных по частичной мобилизации в Карелии обеспечивают всем необходимым, в том числе дополнительной экипировкой и техническими средствами, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:49
2022-10-04T18:49
здоровье - общество
артур парфенчиков
россия
петрозаводск
частичная мобилизация в россии
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Призванных по частичной мобилизации в Карелии обеспечивают всем необходимым, в том числе дополнительной экипировкой и техническими средствами, сообщает управление пресс-службы главы республики.По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова создана рабочая группа, которая взаимодействует с командирами войсковых частей, где находятся мобилизованные жители региона. Дополнительную экипировку, технические средства и другую продукцию отправляют в учебные центры, где призванные в рамках частичной мобилизации жители Карелии проходят военную подготовку."От администрации частей мы получаем перечень необходимых вещей, информацию о том, в каком объеме они требуются и какого размера. Первая партия груза уже отправлена. Это были спецовки, огнетушители, перчатки, автомобильные аптечки. К отработке списков вещей подключены эксперты, у которых за плечами боевой опыт. Они консультируют, рекомендуют, на что обратить внимание и что лучше купить", - сказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.По его словам, мобилизованных будут снабжать всем необходимым. В Петрозаводске уже шьют спальные мешки, специальные шапки для военнослужащих.Отмечается, что помощь мобилизованным доставляется практически ежедневно: отправлены две машины, следующая отправка будет в четверг или пятницу.Поддержку оказывают и различные предприятия республики. Так, одна их компаний передала антисептики, другая отгрузила 7,5 тонн минеральной воды. Также карельское предприятие собрало для фельдшеров воинских подразделений сумки для оказания первой медицинской помощи, индивидуальные аптечки для военнослужащих, в которые входят перевязочные, кровоостанавливающие и противоожоговые средства.Ранее во вторник Парфенчиков сообщил, что Карелия выполнила задание по частичной мобилизации.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221004/pomosch-1821527767.html
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россия
петрозаводск
республика карелия
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здоровье - общество, артур парфенчиков, россия, петрозаводск, частичная мобилизация в россии, республика карелия
Здоровье - Общество, Артур Парфенчиков, Россия, Петрозаводск, Частичная мобилизация в России, Республика Карелия
18:49 04.10.2022
 
В Карелии мобилизованных обеспечивают дополнительной экипировкой

Призванных по частичной мобилизации в Карелии обеспечивают дополнительной экипировкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Призванных по частичной мобилизации в Карелии обеспечивают всем необходимым, в том числе дополнительной экипировкой и техническими средствами, сообщает управление пресс-службы главы республики.
По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова создана рабочая группа, которая взаимодействует с командирами войсковых частей, где находятся мобилизованные жители региона. Дополнительную экипировку, технические средства и другую продукцию отправляют в учебные центры, где призванные в рамках частичной мобилизации жители Карелии проходят военную подготовку.
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"От администрации частей мы получаем перечень необходимых вещей, информацию о том, в каком объеме они требуются и какого размера. Первая партия груза уже отправлена. Это были спецовки, огнетушители, перчатки, автомобильные аптечки. К отработке списков вещей подключены эксперты, у которых за плечами боевой опыт. Они консультируют, рекомендуют, на что обратить внимание и что лучше купить", - сказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.
По его словам, мобилизованных будут снабжать всем необходимым. В Петрозаводске уже шьют спальные мешки, специальные шапки для военнослужащих.
Отмечается, что помощь мобилизованным доставляется практически ежедневно: отправлены две машины, следующая отправка будет в четверг или пятницу.
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Поддержку оказывают и различные предприятия республики. Так, одна их компаний передала антисептики, другая отгрузила 7,5 тонн минеральной воды. Также карельское предприятие собрало для фельдшеров воинских подразделений сумки для оказания первой медицинской помощи, индивидуальные аптечки для военнослужащих, в которые входят перевязочные, кровоостанавливающие и противоожоговые средства.
Ранее во вторник Парфенчиков сообщил, что Карелия выполнила задание по частичной мобилизации.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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Здоровье - ОбществоАртур ПарфенчиковРоссияПетрозаводскЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Карелия
 
 
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