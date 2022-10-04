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Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html
Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД
Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД - РИА Новости, 04.10.2022
Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД
Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:42
2022-10-04T19:42
специальная военная операция на украине
владимир ермаков
россия
сша
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нато
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него США привело к тому, что в международно договорном плане применительно к ракетно-ядерному разоружению мир оказался отброшенным более чем на 30 лет назад."Призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и принять на основе взаимности обязательства, аналогичные тем, которые взяла на себя Россия – не размещать первыми ранее запрещенные по ДРСМД системы", - сказал Воронцов.Кроме того, по его словам, негативным фактором остается создание и развертывание Штатами средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира "в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи"."В нарушение обязательств по ДНЯО продолжается практика совместных ядерных миссий НАТО с участием неядерных европейских стран, на территории которых по-прежнему размещены американские ядерные бомбы. Осуществляется дестабилизирующая модернизация этих вооружений и средств их доставки", - указал дипломат.Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость вернуть американское ядерное оружие на национальную территорию США, ликвидировать инфраструктуру для его развертывания в Европе и свернуть совместные ядерные миссии.
https://ria.ru/20220827/drsmd-1812459784.html
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владимир ермаков, россия, сша, вашингтон (штат), оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Владимир Ермаков, Россия, США, Вашингтон (штат), ООН, НАТО
19:42 04.10.2022
 
Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД

Россия призвала США и их союзников не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него США привело к тому, что в международно договорном плане применительно к ракетно-ядерному разоружению мир оказался отброшенным более чем на 30 лет назад.
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"Призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и принять на основе взаимности обязательства, аналогичные тем, которые взяла на себя Россия – не размещать первыми ранее запрещенные по ДРСМД системы", - сказал Воронцов.
Кроме того, по его словам, негативным фактором остается создание и развертывание Штатами средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира "в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи".
"В нарушение обязательств по ДНЯО продолжается практика совместных ядерных миссий НАТО с участием неядерных европейских стран, на территории которых по-прежнему размещены американские ядерные бомбы. Осуществляется дестабилизирующая модернизация этих вооружений и средств их доставки", - указал дипломат.
Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость вернуть американское ядерное оружие на национальную территорию США, ликвидировать инфраструктуру для его развертывания в Европе и свернуть совместные ядерные миссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЕрмаковРоссияСШАВашингтон (штат)ООННАТО
 
 
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