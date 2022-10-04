Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД
Россия призвала США и их союзников не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
По его словам, прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него США привело к тому, что в международно договорном плане применительно к ракетно-ядерному разоружению мир оказался отброшенным более чем на 30 лет назад.
"Призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и принять на основе взаимности обязательства, аналогичные тем, которые взяла на себя Россия – не размещать первыми ранее запрещенные по ДРСМД системы", - сказал Воронцов.
Кроме того, по его словам, негативным фактором остается создание и развертывание Штатами средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира "в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи".
"В нарушение обязательств по ДНЯО продолжается практика совместных ядерных миссий НАТО с участием неядерных европейских стран, на территории которых по-прежнему размещены американские ядерные бомбы. Осуществляется дестабилизирующая модернизация этих вооружений и средств их доставки", - указал дипломат.