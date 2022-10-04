https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html

Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД

Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД - РИА Новости, 04.10.2022

Россия призвала США не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД

Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:42

2022-10-04T19:42

2022-10-04T19:42

специальная военная операция на украине

владимир ермаков

россия

сша

вашингтон (штат)

оон

нато

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия призывает США и их союзников принять обязательство не размещать первыми системы, запрещенные ранее ДРСМД, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.По его словам, прекращение действия Договора о РСМД в результате выхода из него США привело к тому, что в международно договорном плане применительно к ракетно-ядерному разоружению мир оказался отброшенным более чем на 30 лет назад."Призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и принять на основе взаимности обязательства, аналогичные тем, которые взяла на себя Россия – не размещать первыми ранее запрещенные по ДРСМД системы", - сказал Воронцов.Кроме того, по его словам, негативным фактором остается создание и развертывание Штатами средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира "в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи"."В нарушение обязательств по ДНЯО продолжается практика совместных ядерных миссий НАТО с участием неядерных европейских стран, на территории которых по-прежнему размещены американские ядерные бомбы. Осуществляется дестабилизирующая модернизация этих вооружений и средств их доставки", - указал дипломат.Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость вернуть американское ядерное оружие на национальную территорию США, ликвидировать инфраструктуру для его развертывания в Европе и свернуть совместные ядерные миссии.

https://ria.ru/20220827/drsmd-1812459784.html

https://ria.ru/20220827/dnyao-1812458593.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир ермаков, россия, сша, вашингтон (штат), оон, нато