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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/donetsk-1821388038.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:49
2022-10-04T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.16 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.19 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221004/donbass-1821335455.html
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821385561.html
донецк (днр)
украина
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
12:49 04.10.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.16 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.19 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Последствия обстрелов района автовокзала в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:43Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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