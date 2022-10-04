https://ria.ru/20221004/donetsk-1821388038.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:49

2022-10-04T12:49

2022-10-04T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска меньше чем за 15 минут выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.16 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.19 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.28 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/donbass-1821335455.html

https://ria.ru/20221004/obstrel-1821385561.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато