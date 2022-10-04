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Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными - РИА Новости, 04.10.2022
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными
Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:52
2022-10-04T17:52
2022-10-04T17:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка погиб один человек и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.О женщине, погибшей при обстреле Кировского района, сообщил ранее мэр города Алексей Кулемзин.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:52 04.10.2022 (обновлено: 17:53 04.10.2022)
Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными
Штаб обороны ДНР: мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ Кировского района Донецка