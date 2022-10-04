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Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными

Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными - РИА Новости, 04.10.2022

Мирный житель получил ранения при обстреле Донецка украинскими военными

Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:52

2022-10-04T17:52

2022-10-04T17:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле Кировского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка погиб один человек и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.О женщине, погибшей при обстреле Кировского района, сообщил ранее мэр города Алексей Кулемзин.

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс