https://ria.ru/20221004/donbass-1821467657.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:39
2022-10-04T15:39
2022-10-04T15:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.46 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.54 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 14.57 по Кировскому и Куйбышевскому районам - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 11 крупнокалиберных снарядов