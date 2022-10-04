ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.09 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.11 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.17 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево. В 19.30 по нему выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.