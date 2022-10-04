https://ria.ru/20221004/dnr-1821551254.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:12

2022-10-04T20:12

2022-10-04T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.09 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.11 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.17 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево. В 19.30 по нему выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато