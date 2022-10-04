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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/dnr-1821523082.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:20
2022-10-04T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.28 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также в 17.20 мск был зафиксирован обстрел Новоселовки. По населенному пункту украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821520665.html
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донецк (днр)
макеевка
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в мире, донецк (днр), макеевка, кировский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Кировский район, НАТО
18:20 04.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.28 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Также в 17.20 мск был зафиксирован обстрел Новоселовки. По населенному пункту украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаКировский районНАТО
 
 
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