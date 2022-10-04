https://ria.ru/20221004/dnr-1821523082.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:20

2022-10-04T18:20

2022-10-04T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.28 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.39 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также в 17.20 мск был зафиксирован обстрел Новоселовки. По населенному пункту украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821520665.html

https://ria.ru/20221004/istrebitel-1821456254.html

донецк (днр)

макеевка

кировский район

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в мире, донецк (днр), макеевка, кировский район, нато