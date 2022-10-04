https://ria.ru/20221004/dispanserizatsiya-1821517452.html

Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию

Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию - РИА Новости, 04.10.2022

Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию

Более 190 тысяч пожилых жителей сельских районов Татарстана прошли диспансеризацию в рамках национального проекта "Демография", для чего в республике была... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:53

2022-10-04T17:53

2022-10-04T17:53

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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Более 190 тысяч пожилых жителей сельских районов Татарстана прошли диспансеризацию в рамках национального проекта "Демография", для чего в республике была организована доставка этой категории сельчан в медицинские учреждения специальными автомобилями, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.Проект по доставке в медицинские учреждения на диспансеризацию пожилых людей из сельской местности реализуется в Татарстане с 2019 года. Он ориентирован именно на сельских жителей возраста 65+, у которых не всегда есть возможность самостоятельно добраться до больницы. Специально для этих целей было приобретено 43 автомобиля, которые по определенному графику привозят пожилых в медицинские учреждения."Большой проект в рамках национального проекта – это доставка лиц 65+ на диспансеризацию в медицинские организации районов… Из всех доставленных – это 191 тысяча за эти годы, а в этом году – уже 50 тысяч человек, ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол", - сказала Зарипова на брифинге в правительстве республики.По словам министра, в обычной жизни эти люди, может быть, даже не дошли бы до врачей, а по итогам диспансеризации определяется дальнейшая необходимость либо операционного вмешательства, либо более серьезного скриннингового исследования.Зарипова отметила, что доставка сельских жителей в медучреждения для прохождения диспансеризации – это одно из наиболее эффективных мероприятий с точки зрения влияния на продолжительность и качество жизни пожилых людей, проживающих на селе.По данным министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в республике проживают 3,89 миллиона человек, каждый четвертый житель – старше трудоспособного возраста – 0,96 миллиона человек (24,7%).

https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html

https://ria.ru/20221003/pitanie-1821118286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), россия