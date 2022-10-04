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Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию - РИА Новости, 04.10.2022
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Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию
Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию - РИА Новости, 04.10.2022
Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию
Более 190 тысяч пожилых жителей сельских районов Татарстана прошли диспансеризацию в рамках национального проекта "Демография", для чего в республике была... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:53
2022-10-04T17:53
республика татарстан
общество
здоровье - общество
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россия
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КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Более 190 тысяч пожилых жителей сельских районов Татарстана прошли диспансеризацию в рамках национального проекта "Демография", для чего в республике была организована доставка этой категории сельчан в медицинские учреждения специальными автомобилями, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.Проект по доставке в медицинские учреждения на диспансеризацию пожилых людей из сельской местности реализуется в Татарстане с 2019 года. Он ориентирован именно на сельских жителей возраста 65+, у которых не всегда есть возможность самостоятельно добраться до больницы. Специально для этих целей было приобретено 43 автомобиля, которые по определенному графику привозят пожилых в медицинские учреждения."Большой проект в рамках национального проекта – это доставка лиц 65+ на диспансеризацию в медицинские организации районов… Из всех доставленных – это 191 тысяча за эти годы, а в этом году – уже 50 тысяч человек, ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол", - сказала Зарипова на брифинге в правительстве республики.По словам министра, в обычной жизни эти люди, может быть, даже не дошли бы до врачей, а по итогам диспансеризации определяется дальнейшая необходимость либо операционного вмешательства, либо более серьезного скриннингового исследования.Зарипова отметила, что доставка сельских жителей в медучреждения для прохождения диспансеризации – это одно из наиболее эффективных мероприятий с точки зрения влияния на продолжительность и качество жизни пожилых людей, проживающих на селе.По данным министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в республике проживают 3,89 миллиона человек, каждый четвертый житель – старше трудоспособного возраста – 0,96 миллиона человек (24,7%).
https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html
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общество, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), россия
Республика Татарстан, Общество, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
17:53 04.10.2022
 
Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию

Более 190 тысяч пожилых сельчан Татарстана прошли диспансеризацию благодаря нацпроекту

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Более 190 тысяч пожилых жителей сельских районов Татарстана прошли диспансеризацию в рамках национального проекта "Демография", для чего в республике была организована доставка этой категории сельчан в медицинские учреждения специальными автомобилями, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.
Проект по доставке в медицинские учреждения на диспансеризацию пожилых людей из сельской местности реализуется в Татарстане с 2019 года. Он ориентирован именно на сельских жителей возраста 65+, у которых не всегда есть возможность самостоятельно добраться до больницы. Специально для этих целей было приобретено 43 автомобиля, которые по определенному графику привозят пожилых в медицинские учреждения.
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"Большой проект в рамках национального проекта – это доставка лиц 65+ на диспансеризацию в медицинские организации районов… Из всех доставленных – это 191 тысяча за эти годы, а в этом году – уже 50 тысяч человек, ежегодно порядка 100-120 человек незамедлительно в рамках диспансеризации направляются на операционный стол", - сказала Зарипова на брифинге в правительстве республики.
По словам министра, в обычной жизни эти люди, может быть, даже не дошли бы до врачей, а по итогам диспансеризации определяется дальнейшая необходимость либо операционного вмешательства, либо более серьезного скриннингового исследования.
Зарипова отметила, что доставка сельских жителей в медучреждения для прохождения диспансеризации – это одно из наиболее эффективных мероприятий с точки зрения влияния на продолжительность и качество жизни пожилых людей, проживающих на селе.
По данным министерства труда, занятости и соцзащиты Татарстана, в республике проживают 3,89 миллиона человек, каждый четвертый житель – старше трудоспособного возраста – 0,96 миллиона человек (24,7%).
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