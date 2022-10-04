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Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
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Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник
Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник
Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, заявил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T07:57
2022-10-04T07:57
пол уилан
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россия
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москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, заявил РИА Новости дипломатический источник."Контакты не прервались", - добавил он, отвечая на вопрос, повлияли ли последние события, в том числе референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рост эскалационной риторики в адрес Москвы на контакты России и США по возможному обмену заключенными.В сентябре - до проведения референдумов - США заявили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.
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пол уилан, виктор бут, россия, сша, москва, в мире
Пол Уилан, Виктор Бут, Россия, США, Москва, В мире
07:57 04.10.2022
 
Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник

Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными

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Суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб", - сказал собеседник агентства.
"Контакты не прервались", - добавил он, отвечая на вопрос, повлияли ли последние события, в том числе референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рост эскалационной риторики в адрес Москвы на контакты России и США по возможному обмену заключенными.
В сентябре - до проведения референдумов - США заявили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 12:09
МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными
 
Пол УиланВиктор БутРоссияСШАМоскваВ мире
 
 
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