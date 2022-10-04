Россия и США продолжают контакты по обмену заключенными, сообщил источник
Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными
Суд в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва и Вашингтон продолжают контакты по теме обмена заключенными, последние международные события не повлияли на процесс, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Там идет работа, идет не по линии внешнеполитических ведомств, а больше по линии спецслужб", - сказал собеседник агентства.
"Контакты не прервались", - добавил он, отвечая на вопрос, повлияли ли последние события, в том числе референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рост эскалационной риторики в адрес Москвы на контакты России и США по возможному обмену заключенными.
В сентябре - до проведения референдумов - США заявили, что продолжают прорабатывать обмен заключенными с Россией по различным каналам, включая прямые контакты между Кремлем и Белым домом, и готовы к "тяжелым решениям" для возвращения сограждан. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину баскетболистки Бритни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
Российская сторона ранее заявляла, что готова вести с США диалог по обмену, но с помощью "тихой", а не "мегафонной" дипломатии.
11 августа, 12:09МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными