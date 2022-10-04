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В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 04.10.2022
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В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 04.10.2022
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:25
2022-10-04T12:26
в мире
болгария
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Как сообщается, инцидент произошел около 11.00 по местному времени. Один человек погиб, еще трое пострадали."Взрыв на заводе "Арсенал", один человек погиб… Трое получили ранения", - передает БНТ.
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в мире, болгария
В мире, Болгария
12:25 04.10.2022 (обновлено: 12:26 04.10.2022)
 
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

БНТ: взрыв прогремел на оружейном заводе в Болгарии, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Как сообщается, инцидент произошел около 11.00 по местному времени. Один человек погиб, еще трое пострадали.
"Взрыв на заводе "Арсенал", один человек погиб… Трое получили ранения", - передает БНТ.
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