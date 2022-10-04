https://ria.ru/20221004/bolgariya-1821380777.html

В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 04.10.2022

В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе

Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:25

2022-10-04T12:25

2022-10-04T12:26

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болгария

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Как сообщается, инцидент произошел около 11.00 по местному времени. Один человек погиб, еще трое пострадали."Взрыв на заводе "Арсенал", один человек погиб… Трое получили ранения", - передает БНТ.

https://ria.ru/20221004/vzryv-1821320577.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгария