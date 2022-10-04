https://ria.ru/20221004/bolgariya-1821380777.html
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе - РИА Новости, 04.10.2022
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:25
2022-10-04T12:25
2022-10-04T12:26
в мире
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на заводе крупного производителя огнестрельного оружия и боеприпасов "Арсенал" в городе Казанлык в Болгарии, один человек погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Как сообщается, инцидент произошел около 11.00 по местному времени. Один человек погиб, еще трое пострадали."Взрыв на заводе "Арсенал", один человек погиб… Трое получили ранения", - передает БНТ.
https://ria.ru/20221004/vzryv-1821320577.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария
12:25 04.10.2022 (обновлено: 12:26 04.10.2022)
В Болгарии прогремел взрыв на оружейном заводе
БНТ: взрыв прогремел на оружейном заводе в Болгарии, один человек погиб