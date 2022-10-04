https://ria.ru/20221004/bezopasnost-1821315251.html
Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты
Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты
Мобилизованные граждане имеют право брать с собой в войска религиозную утварь и священные книги, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:12
2022-10-04T05:12
2022-10-04T05:17
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
общество
армия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованные граждане имеют право брать с собой в войска религиозную утварь и священные книги, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов рассказал, что участвовал в открытии одной из горячих линий по вопросам частичной мобилизации. По его словам, многие звонящие "задают вопросы, могут ли они взять с собой в войска атрибуты для молитв, смогут ли они там посещать храмы". "Многие идущие на защиту Отечества добровольцы и мобилизованные - верующие люди. Чтобы поддержать боевой дух, безусловно, им необходимо молиться, читать священные книги. Христиане берут с собой в войска, например, крестик с иконкой, молитвослов, Библию, а мусульмане - Коран, коврик для намаза, и это правильно", - сказал Колунов.Он также отметил необходимость общения на фронте военнослужащих с духовенством, представители которого "во время Великой Отечественной Войны под пулями молились и бесстрашно шли в бой, спасали людей физически и духовно, что необходимо и сейчас".В свою очередь, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал, что статья 56 Конституции РФ относит свободу вероисповедания к неотъемлемым правам, "то есть тем правам, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах". "Мобилизованные имеют право брать в войска религиозную утварь и книги, молиться, читать религиозную литературу, закон это не запрещает. А возможные запреты этого со стороны командиров незаконны, так как нарушают конституцию. Все иные законы и уставы не могут противоречить конституции", - сказал он.По его словам, при разрешении ситуации, которая не описана в уставе, командир может заявить: "Не положено" - и у военнослужащих отбирают такие предметы как Библия, четки, Коран, Талмуд и тфилин. "Однако, все, что не запрещено законом, - можно и не требует специального разрешения. В том же уставе не определен порядок пользования предметами личной гигиены, но никому в голову не приходит их запретить. То же самое можно отнести и к вопросу удовлетворения религиозных потребностей", - сказал Хаминский.Вместе с тем, юрист предупредил, что военнослужащий не вправе отказаться исполнять приказ командира за исключением случаев, когда таковой приказ носит заведомо преступный характер, однако "после исполнения приказа военный вправе его обжаловать".Он добавил, что в Библии, Коране, Торе многое посвящено защите Родины. "Чтение священных писаний, молитва как ничто иное укрепляет боевой дух, способствует единению солдат. Обращение к Богу также помогает снять психоэмоциональное напряжение в самых тяжелых ситуациях", - заключил собеседник агентства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821050957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, общество, армия
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Общество, Армия
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованные граждане имеют право брать с собой в войска религиозную утварь и священные книги, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Депутат Госдумы
от "Единой России
" Сергей Колунов рассказал, что участвовал в открытии одной из горячих линий по вопросам частичной мобилизации. По его словам, многие звонящие "задают вопросы, могут ли они взять с собой в войска атрибуты для молитв, смогут ли они там посещать храмы". "Многие идущие на защиту Отечества добровольцы и мобилизованные - верующие люди. Чтобы поддержать боевой дух, безусловно, им необходимо молиться, читать священные книги. Христиане берут с собой в войска, например, крестик с иконкой, молитвослов, Библию, а мусульмане - Коран, коврик для намаза, и это правильно", - сказал Колунов.
Он также отметил необходимость общения на фронте военнослужащих с духовенством, представители которого "во время Великой Отечественной Войны под пулями молились и бесстрашно шли в бой, спасали людей физически и духовно, что необходимо и сейчас".
В свою очередь, руководитель Центра правопорядка в Москве
и Московской области
юрист Александр Хаминский рассказал, что статья 56 Конституции РФ
относит свободу вероисповедания к неотъемлемым правам, "то есть тем правам, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах". "Мобилизованные имеют право брать в войска религиозную утварь и книги, молиться, читать религиозную литературу, закон это не запрещает. А возможные запреты этого со стороны командиров незаконны, так как нарушают конституцию. Все иные законы и уставы не могут противоречить конституции", - сказал он.
По его словам, при разрешении ситуации, которая не описана в уставе, командир может заявить: "Не положено" - и у военнослужащих отбирают такие предметы как Библия, четки, Коран, Талмуд и тфилин. "Однако, все, что не запрещено законом, - можно и не требует специального разрешения. В том же уставе не определен порядок пользования предметами личной гигиены, но никому в голову не приходит их запретить. То же самое можно отнести и к вопросу удовлетворения религиозных потребностей", - сказал Хаминский.
Вместе с тем, юрист предупредил, что военнослужащий не вправе отказаться исполнять приказ командира за исключением случаев, когда таковой приказ носит заведомо преступный характер, однако "после исполнения приказа военный вправе его обжаловать".
"Для этого нужно подать рапорт вышестоящему начальнику с просьбой разрешить совершать те или иные религиозные процедуры. В случае отказа можно направлять обращения выше - вплоть до Верховного главнокомандующего. Но, уверен, проблема разрешится значительно раньше", - считает Хаминский.
Он добавил, что в Библии, Коране, Торе многое посвящено защите Родины. "Чтение священных писаний, молитва как ничто иное укрепляет боевой дух, способствует единению солдат. Обращение к Богу также помогает снять психоэмоциональное напряжение в самых тяжелых ситуациях", - заключил собеседник агентства.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.