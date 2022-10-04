https://ria.ru/20221004/bezopasnost-1821315251.html

Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты

Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованные имеют право брать с собой священные книги, заявили эксперты

Мобилизованные граждане имеют право брать с собой в войска религиозную утварь и священные книги, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T05:12

2022-10-04T05:12

2022-10-04T05:17

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

общество

армия

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованные граждане имеют право брать с собой в войска религиозную утварь и священные книги, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Колунов рассказал, что участвовал в открытии одной из горячих линий по вопросам частичной мобилизации. По его словам, многие звонящие "задают вопросы, могут ли они взять с собой в войска атрибуты для молитв, смогут ли они там посещать храмы". "Многие идущие на защиту Отечества добровольцы и мобилизованные - верующие люди. Чтобы поддержать боевой дух, безусловно, им необходимо молиться, читать священные книги. Христиане берут с собой в войска, например, крестик с иконкой, молитвослов, Библию, а мусульмане - Коран, коврик для намаза, и это правильно", - сказал Колунов.Он также отметил необходимость общения на фронте военнослужащих с духовенством, представители которого "во время Великой Отечественной Войны под пулями молились и бесстрашно шли в бой, спасали людей физически и духовно, что необходимо и сейчас".В свою очередь, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал, что статья 56 Конституции РФ относит свободу вероисповедания к неотъемлемым правам, "то есть тем правам, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах". "Мобилизованные имеют право брать в войска религиозную утварь и книги, молиться, читать религиозную литературу, закон это не запрещает. А возможные запреты этого со стороны командиров незаконны, так как нарушают конституцию. Все иные законы и уставы не могут противоречить конституции", - сказал он.По его словам, при разрешении ситуации, которая не описана в уставе, командир может заявить: "Не положено" - и у военнослужащих отбирают такие предметы как Библия, четки, Коран, Талмуд и тфилин. "Однако, все, что не запрещено законом, - можно и не требует специального разрешения. В том же уставе не определен порядок пользования предметами личной гигиены, но никому в голову не приходит их запретить. То же самое можно отнести и к вопросу удовлетворения религиозных потребностей", - сказал Хаминский.Вместе с тем, юрист предупредил, что военнослужащий не вправе отказаться исполнять приказ командира за исключением случаев, когда таковой приказ носит заведомо преступный характер, однако "после исполнения приказа военный вправе его обжаловать".Он добавил, что в Библии, Коране, Торе многое посвящено защите Родины. "Чтение священных писаний, молитва как ничто иное укрепляет боевой дух, способствует единению солдат. Обращение к Богу также помогает снять психоэмоциональное напряжение в самых тяжелых ситуациях", - заключил собеседник агентства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821050957.html

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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, общество, армия