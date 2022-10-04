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Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти - РИА Новости, 04.10.2022
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Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти
Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти - РИА Новости, 04.10.2022
Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:50
2022-10-04T15:50
в мире
александр вольфович
александр лукашенко
украина
белоруссия
сша
евросоюз
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике."Военно-политическая обстановка сегодня действительно имеет тенденцию к повышению напряженности… Запад не отказался от своей главной цели свержения власти в Беларуси. А для этого ему нужно подорвать спокойную обстановку в стране", - приводит слова госсекретаря издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Он отметил, что для этого Западом активно используются различные фейки, а один из способов противостояния им – доносить до людей правду.Вольфович добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на постоянном личном контроле вопросы военно-политической ситуации в стране и рядом с ней, "интересуется, как военные оценивают ситуацию, какие меры стратегического сдерживания вырабатываем, что мы предусматриваем для защиты своей страны, своих национальных интересов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/lukashenko-1808012118.html
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в мире, александр вольфович, александр лукашенко, украина, белоруссия, сша, евросоюз
В мире, Александр Вольфович, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, США, Евросоюз
15:50 04.10.2022
 
Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти

Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике

© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске в сентябре 2020 года
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске в сентябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске в сентябре 2020 года. Архивное фото
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике.
"Военно-политическая обстановка сегодня действительно имеет тенденцию к повышению напряженности… Запад не отказался от своей главной цели свержения власти в Беларуси. А для этого ему нужно подорвать спокойную обстановку в стране", - приводит слова госсекретаря издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:52В мире
"Беларусь целиком готовы проглотить". Лукашенко об агрессии Польши
Он отметил, что для этого Западом активно используются различные фейки, а один из способов противостояния им – доносить до людей правду.
Вольфович добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на постоянном личном контроле вопросы военно-политической ситуации в стране и рядом с ней, "интересуется, как военные оценивают ситуацию, какие меры стратегического сдерживания вырабатываем, что мы предусматриваем для защиты своей страны, своих национальных интересов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:20
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В миреАлександр ВольфовичАлександр ЛукашенкоУкраинаБелоруссияСШАЕвросоюз
 
 
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