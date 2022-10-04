https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821473047.html

Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти

Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти - РИА Новости, 04.10.2022

Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:50

2022-10-04T15:50

2022-10-04T15:50

в мире

александр вольфович

александр лукашенко

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике."Военно-политическая обстановка сегодня действительно имеет тенденцию к повышению напряженности… Запад не отказался от своей главной цели свержения власти в Беларуси. А для этого ему нужно подорвать спокойную обстановку в стране", - приводит слова госсекретаря издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Он отметил, что для этого Западом активно используются различные фейки, а один из способов противостояния им – доносить до людей правду.Вольфович добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на постоянном личном контроле вопросы военно-политической ситуации в стране и рядом с ней, "интересуется, как военные оценивают ситуацию, какие меры стратегического сдерживания вырабатываем, что мы предусматриваем для защиты своей страны, своих национальных интересов".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/lukashenko-1808012118.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

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в мире, александр вольфович, александр лукашенко, украина, белоруссия, сша, евросоюз