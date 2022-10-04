Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти
Cовбез Белоруссии: Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске в сентябре 2020 года
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске в сентябре 2020 года. Архивное фото
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад не отказался от своей цели свержения власти в республике.
"Военно-политическая обстановка сегодня действительно имеет тенденцию к повышению напряженности… Запад не отказался от своей главной цели свержения власти в Беларуси. А для этого ему нужно подорвать спокойную обстановку в стране", - приводит слова госсекретаря издание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Он отметил, что для этого Западом активно используются различные фейки, а один из способов противостояния им – доносить до людей правду.
Вольфович добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на постоянном личном контроле вопросы военно-политической ситуации в стране и рядом с ней, "интересуется, как военные оценивают ситуацию, какие меры стратегического сдерживания вырабатываем, что мы предусматриваем для защиты своей страны, своих национальных интересов".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".