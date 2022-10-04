https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821472804.html

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет - РИА Новости, 04.10.2022

Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:50

2022-10-04T15:50

2022-10-04T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

министерство обороны белоруссии

александр вольфович

частичная мобилизация в россии

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в стране не будет."Глава государства (на совещании – ред.) четко ответил на попытку раскачать наше общество этим моментом (якобы готовящейся мобилизацией – ред.)… Нет, никакой мобилизации не будет", - сказал Хренин. Его видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.Он также отметил, что вопросами мобилизации военное ведомство "занимается постоянно, из года в год". "Мы совершенствуем законодательные вопросы, постоянно проводим проверки. Даже люди уже привыкли. Сегодня особой нервозности нет, когда приходит повестка и человек приходит (в военкомат – ред.), чтобы изучили его военно-учетную специальность… либо это будут проверочные или плановые сборы… Люди просто приходят, сами, и выполняют свои задачи", - продолжил министр.Хренин также отметил, что с российской стороной на уровне военных ведомств налажен обмен опытом, в том числе и по вопросам организации процесса мобилизации.В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также отметил, что никакой мобилизации в Белоруссии не предусматривается."Сегодня "подогревается" фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине… Тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв", - приводятся его слова в Telegram-канале минобороны.Вольфович подчеркнул, что "осенний период – это время увольнения в запас отслуживших ребят и призыв новых на срочную военную службу". "Все планово, никакой, как говорит президент, чрезвычайщины", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

https://ria.ru/20221004/lukashenko-1821380631.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр лукашенко, белоруссия, министерство обороны белоруссии, александр вольфович, частичная мобилизация в россии