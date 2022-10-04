Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет
Глава Минобороны Белоруссии Хренин: никакой мобилизации в стране не будет
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в стране не будет.
"Глава государства (на совещании – ред.) четко ответил на попытку раскачать наше общество этим моментом (якобы готовящейся мобилизацией – ред.)… Нет, никакой мобилизации не будет", - сказал Хренин. Его видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.
Он также отметил, что вопросами мобилизации военное ведомство "занимается постоянно, из года в год". "Мы совершенствуем законодательные вопросы, постоянно проводим проверки. Даже люди уже привыкли. Сегодня особой нервозности нет, когда приходит повестка и человек приходит (в военкомат – ред.), чтобы изучили его военно-учетную специальность… либо это будут проверочные или плановые сборы… Люди просто приходят, сами, и выполняют свои задачи", - продолжил министр.
Хренин также отметил, что с российской стороной на уровне военных ведомств налажен обмен опытом, в том числе и по вопросам организации процесса мобилизации.
В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также отметил, что никакой мобилизации в Белоруссии не предусматривается.
"Сегодня "подогревается" фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине… Тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв", - приводятся его слова в Telegram-канале минобороны.
Вольфович подчеркнул, что "осенний период – это время увольнения в запас отслуживших ребят и призыв новых на срочную военную службу". "Все планово, никакой, как говорит президент, чрезвычайщины", - добавил он.