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Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821472804.html
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет - РИА Новости, 04.10.2022
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:50
2022-10-04T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
белоруссия
министерство обороны белоруссии
александр вольфович
частичная мобилизация в россии
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в стране не будет."Глава государства (на совещании – ред.) четко ответил на попытку раскачать наше общество этим моментом (якобы готовящейся мобилизацией – ред.)… Нет, никакой мобилизации не будет", - сказал Хренин. Его видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.Он также отметил, что вопросами мобилизации военное ведомство "занимается постоянно, из года в год". "Мы совершенствуем законодательные вопросы, постоянно проводим проверки. Даже люди уже привыкли. Сегодня особой нервозности нет, когда приходит повестка и человек приходит (в военкомат – ред.), чтобы изучили его военно-учетную специальность… либо это будут проверочные или плановые сборы… Люди просто приходят, сами, и выполняют свои задачи", - продолжил министр.Хренин также отметил, что с российской стороной на уровне военных ведомств налажен обмен опытом, в том числе и по вопросам организации процесса мобилизации.В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также отметил, что никакой мобилизации в Белоруссии не предусматривается."Сегодня "подогревается" фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине… Тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв", - приводятся его слова в Telegram-канале минобороны.Вольфович подчеркнул, что "осенний период – это время увольнения в запас отслуживших ребят и призыв новых на срочную военную службу". "Все планово, никакой, как говорит президент, чрезвычайщины", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
https://ria.ru/20221004/lukashenko-1821380631.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, министерство обороны белоруссии, александр вольфович, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии, Александр Вольфович, Частичная мобилизация в России
15:50 04.10.2022
 
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что мобилизации в стране не будет

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: никакой мобилизации в стране не будет

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин после прошедшего у президента Александра Лукашенко совещания по военной безопасности подтвердил, что мобилизации в стране не будет.
"Глава государства (на совещании – ред.) четко ответил на попытку раскачать наше общество этим моментом (якобы готовящейся мобилизацией – ред.)… Нет, никакой мобилизации не будет", - сказал Хренин. Его видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал белорусского военного ведомства.
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Он также отметил, что вопросами мобилизации военное ведомство "занимается постоянно, из года в год". "Мы совершенствуем законодательные вопросы, постоянно проводим проверки. Даже люди уже привыкли. Сегодня особой нервозности нет, когда приходит повестка и человек приходит (в военкомат – ред.), чтобы изучили его военно-учетную специальность… либо это будут проверочные или плановые сборы… Люди просто приходят, сами, и выполняют свои задачи", - продолжил министр.
Хренин также отметил, что с российской стороной на уровне военных ведомств налажен обмен опытом, в том числе и по вопросам организации процесса мобилизации.
В свою очередь государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также отметил, что никакой мобилизации в Белоруссии не предусматривается.
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"Сегодня "подогревается" фейковая информация о том, что в Республике Беларусь проводится мобилизация и что наша страна сейчас вступит в специальную военную операцию, будет наносить удар по Украине… Тот комплекс мобилизационных мероприятий, что сегодня проводится, плановый и осуществляется в это время года уже много лет. Это нормальная мобилизационная подготовка, комплекс сборовых мероприятий, который позволяет готовить военнообученный резерв", - приводятся его слова в Telegram-канале минобороны.
Вольфович подчеркнул, что "осенний период – это время увольнения в запас отслуживших ребят и призыв новых на срочную военную службу". "Все планово, никакой, как говорит президент, чрезвычайщины", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинистерство обороны БелоруссииАлександр ВольфовичЧастичная мобилизация в России
 
 
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