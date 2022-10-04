https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821455999.html

Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии

Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022

Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия готова в соответствии с союзническими обязательствами при необходимости отстаивать суверенитет Белоруссии... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:18

2022-10-04T15:18

2022-10-04T15:18

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия готова в соответствии с союзническими обязательствами при необходимости отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами.Данное заявление дипломата содержится в его приветственном слове, направленном участникам форума по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" в Светлогорске и опубликованном на сайте дипмиссии."На территории Республики Беларусь имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения. При необходимости – в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом – Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком", - заявил Грызлов.По его словам, "в контексте ведущейся коллективным Западом через Украину агрессии против России как части Союзного государства одним из безусловных приоритетов является безопасность границ (Союзного государства – ред.)". "Ни у кого в мире не должно возникнуть сомнений, что наши страны готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера. Для этого у нас есть все возможности. В полной мере реализуется военная доктрина Союзного государства. Создана и функционирует единая группировка войск. Налажено единое военное планирование, ежегодно проводятся десятки учений, идет постоянный обмен опытом и данными по линии оборонных ведомств", - отметил дипломат.Он напомнил, что большое число российских и белорусских предприятий взаимно вовлечены в реализацию гособоронзаказа, ведут совместные высокотехнологичные научные разработки."Мы ценим ту поддержку, которую Республика Беларусь оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции, участвуя в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществляя патрулирование границ Союзного государства, включая его западный периметр. Помощь, которую наши страны всегда готовы оказать друг другу, – это даже не просто поддержка, а нерушимые союзнические обязательства, которые, несомненно, будут выполнены", - добавил Грызлов.Дипломат подчеркнул, что "безопасность Союзного государства базируется на взаимовыгодной и равноправной интеграции, является естественным результатом сотрудничества", и эта модель взаимодействия ориентирована в будущее, а не в прошлое.Посол также обратил внимание, что многолетняя системная работа по устранению ненужных барьеров, выстраиванию взаимовыгодных связей и углублению сотрудничества как в рамках Союзного государства, так и на уровне универсальных и региональных организаций позволила России и Белоруссии гарантировать безопасность своих рубежей буквально во всех измерениях. "В этом смысле показательно, насколько успешно наши экономики сумели сдержать "санкционный удар", сумев в кратчайшие сроки не просто компенсировать потери от разрыва Западом производственных цепочек, но и найти новые точки роста на внутренних и внешних рынках", - пояснил он.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html

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борис грызлов, россия, белоруссия, минск, в мире