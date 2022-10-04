https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821455999.html
Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии
Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022
Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии
Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия готова в соответствии с союзническими обязательствами при необходимости отстаивать суверенитет Белоруссии... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:18
борис грызлов
россия
белоруссия
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия готова в соответствии с союзническими обязательствами при необходимости отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами.Данное заявление дипломата содержится в его приветственном слове, направленном участникам форума по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" в Светлогорске и опубликованном на сайте дипмиссии."На территории Республики Беларусь имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения. При необходимости – в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом – Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком", - заявил Грызлов.По его словам, "в контексте ведущейся коллективным Западом через Украину агрессии против России как части Союзного государства одним из безусловных приоритетов является безопасность границ (Союзного государства – ред.)". "Ни у кого в мире не должно возникнуть сомнений, что наши страны готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера. Для этого у нас есть все возможности. В полной мере реализуется военная доктрина Союзного государства. Создана и функционирует единая группировка войск. Налажено единое военное планирование, ежегодно проводятся десятки учений, идет постоянный обмен опытом и данными по линии оборонных ведомств", - отметил дипломат.Он напомнил, что большое число российских и белорусских предприятий взаимно вовлечены в реализацию гособоронзаказа, ведут совместные высокотехнологичные научные разработки."Мы ценим ту поддержку, которую Республика Беларусь оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции, участвуя в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществляя патрулирование границ Союзного государства, включая его западный периметр. Помощь, которую наши страны всегда готовы оказать друг другу, – это даже не просто поддержка, а нерушимые союзнические обязательства, которые, несомненно, будут выполнены", - добавил Грызлов.Дипломат подчеркнул, что "безопасность Союзного государства базируется на взаимовыгодной и равноправной интеграции, является естественным результатом сотрудничества", и эта модель взаимодействия ориентирована в будущее, а не в прошлое.Посол также обратил внимание, что многолетняя системная работа по устранению ненужных барьеров, выстраиванию взаимовыгодных связей и углублению сотрудничества как в рамках Союзного государства, так и на уровне универсальных и региональных организаций позволила России и Белоруссии гарантировать безопасность своих рубежей буквально во всех измерениях. "В этом смысле показательно, насколько успешно наши экономики сумели сдержать "санкционный удар", сумев в кратчайшие сроки не просто компенсировать потери от разрыва Западом производственных цепочек, но и найти новые точки роста на внутренних и внешних рынках", - пояснил он.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821401344.html
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d073eb2cfec2d4454f4dde5090002f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис грызлов, россия, белоруссия, минск, в мире
Борис Грызлов, Россия, Белоруссия, Минск, В мире
Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии
Грызлов заявил, что Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что Россия готова в соответствии с союзническими обязательствами при необходимости отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами.
Данное заявление дипломата содержится в его приветственном слове, направленном участникам форума по вопросам безопасности и сотрудничества "Рубежи Союзного государства" в Светлогорске
и опубликованном на сайте дипмиссии.
"На территории Республики Беларусь имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения. При необходимости – в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом – Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком", - заявил Грызлов.
По его словам, "в контексте ведущейся коллективным Западом через Украину
агрессии против России как части Союзного государства одним из безусловных приоритетов является безопасность границ (Союзного государства – ред.)". "Ни у кого в мире не должно возникнуть сомнений, что наши страны готовы к отражению любой угрозы, вне зависимости от ее характера. Для этого у нас есть все возможности. В полной мере реализуется военная доктрина Союзного государства. Создана и функционирует единая группировка войск. Налажено единое военное планирование, ежегодно проводятся десятки учений, идет постоянный обмен опытом и данными по линии оборонных ведомств", - отметил дипломат.
Он напомнил, что большое число российских и белорусских предприятий взаимно вовлечены в реализацию гособоронзаказа, ведут совместные высокотехнологичные научные разработки.
"Мы ценим ту поддержку, которую Республика Беларусь оказывает нашей стране в рамках специальной военной операции, участвуя в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществляя патрулирование границ Союзного государства, включая его западный периметр. Помощь, которую наши страны всегда готовы оказать друг другу, – это даже не просто поддержка, а нерушимые союзнические обязательства, которые, несомненно, будут выполнены", - добавил Грызлов.
Дипломат подчеркнул, что "безопасность Союзного государства базируется на взаимовыгодной и равноправной интеграции, является естественным результатом сотрудничества", и эта модель взаимодействия ориентирована в будущее, а не в прошлое.
Посол также обратил внимание, что многолетняя системная работа по устранению ненужных барьеров, выстраиванию взаимовыгодных связей и углублению сотрудничества как в рамках Союзного государства, так и на уровне универсальных и региональных организаций позволила России и Белоруссии гарантировать безопасность своих рубежей буквально во всех измерениях. "В этом смысле показательно, насколько успешно наши экономики сумели сдержать "санкционный удар", сумев в кратчайшие сроки не просто компенсировать потери от разрыва Западом производственных цепочек, но и найти новые точки роста на внутренних и внешних рынках", - пояснил он.