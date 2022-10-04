Рейтинг@Mail.ru
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821443590.html
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил: есть конкретные данные, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне, Минск не может оставить... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:56
2022-10-04T17:29
в мире
белоруссия
нато
минск
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил: есть конкретные данные, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне, Минск не может оставить без внимания милитаризацию своих западных соседей и вырабатывает меры реагирования."Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства", — приводит слова министра Sputnik.Беларусь.Хренин заявил, что, прикрываясь мнимой угрозой с Востока, страны НАТО и соседние с Белоруссией западные государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне. "Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", — добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/lukashenko-1821395024.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, нато, минск, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, НАТО, Минск, Министерство обороны Белоруссии
14:56 04.10.2022 (обновлено: 17:29 04.10.2022)
 
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о подготовке стран НАТО к войне

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил: есть конкретные данные, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне, Минск не может оставить без внимания милитаризацию своих западных соседей и вырабатывает меры реагирования.
"Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства", — приводит слова министра Sputnik.Беларусь.
Хренин заявил, что, прикрываясь мнимой угрозой с Востока, страны НАТО и соседние с Белоруссией западные государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне. "Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", — добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:15В мире
Лукашенко: Польша и Литва наращивают военные силы у границ Белоруссии
 
В миреБелоруссияНАТОМинскМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала