https://ria.ru/20221004/belorussiya-1821443590.html
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 04.10.2022
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил: есть конкретные данные, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне, Минск не может оставить... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:56
2022-10-04T14:56
2022-10-04T17:29
в мире
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нато
минск
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил: есть конкретные данные, что страны НАТО готовят свою инфраструктуру и войска к войне, Минск не может оставить без внимания милитаризацию своих западных соседей и вырабатывает меры реагирования."Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так без внимания мы это оставить не можем. На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства", — приводит слова министра Sputnik.Беларусь.Хренин заявил, что, прикрываясь мнимой угрозой с Востока, страны НАТО и соседние с Белоруссией западные государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне. "Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", — добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/lukashenko-1821395024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, нато, минск, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, НАТО, Минск, Министерство обороны Белоруссии
14:56 04.10.2022 (обновлено: 17:29 04.10.2022)
В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о подготовке стран НАТО к войне