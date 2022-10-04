12:47 04.10.2022 (обновлено: 12:54 04.10.2022)
Запад хочет лишить Россию государственности, заявило Минобороны Белоруссии
Минобороны Белоруссии: Запад хочет лишить Россию государственности
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что против РФ идет полномасштабная прокси-война, ее цель - лишение России государственности и превращение в сырьевой придаток Запада.
"Военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между Российской Федерацией и так называемым коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами. По сути, против России развязана полномасштабная прокси-война, конечная цель которой - разрушение российской государственности и превращение страны в сырьевой придаток Запада", - заявил Хренин на совещании по военной безопасности, которое проводит президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник. Слова министра приводит агентство Белта.
На совещании у президента во вторник министр констатировал наличие прямых вызовов безопасности страны.
"Анализ международной обстановки и прогноз ее развития позволяет сделать ряд основных выводов, свидетельствующих о наличии прямых вызовов военной безопасности Республики Беларусь", - цитирует Виктора Хренина агентство Белта.
Глава минобороны подчеркнул, что Белоруссия как стратегический союзник России находится в эпицентре этой борьбы.
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