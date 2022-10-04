https://ria.ru/20221004/bayden-1821573094.html

Байдена поймали на лжи о своем прошлом

Байдена поймали на лжи о своем прошлом - РИА Новости, 04.10.2022

Байдена поймали на лжи о своем прошлом

Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление в Пуэрто-Рико рассказом о работе в штате Делавэр с высоким процентом пуэрториканцев среди национальных... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:14

2022-10-04T22:14

2022-10-04T23:42

в мире

джо байден

пуэрто-рико

сша

делавэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление в Пуэрто-Рико рассказом о работе в штате Делавэр с высоким процентом пуэрториканцев среди национальных меньшинств, пишет New York Post.Накануне Байден признался, что в штате Делавэр к началу его карьеры как политика жила крупная община пуэрториканцев, поэтому он "вырос среди них"."У Байдена есть привычка приукрашивать свою принадлежность к аудитории, перед которой он выступает. Речь на южном побережье острова не стала исключением", — говорится в материале.По словам журналистов, Байден был впервые избран в Сенат США в 1972 году. Согласно переписи населения США за 1970 год, в штате Делавэр проживали около 2 154 человек, которые родились в Пуэрто-Рико или их родители были родом оттуда. Это составляет 0,39 процента от всего населения, насчитывавшего в то время около 550 тысяч человек.Более того, президент не упоминал ни о каких деловых связях с пуэрториканцами в штате Делавэр в мемуарах 2007 года, а в ответ на просьбу NYP прокомментировать эту информацию Белый дом не смог привести ни одного примера.В понедельник Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.

https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html

https://ria.ru/20221003/ssha-1821188473.html

https://ria.ru/20221002/ssha-1820999155.html

пуэрто-рико

сша

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша, делавэр