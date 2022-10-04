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Байдена поймали на лжи о своем прошлом - РИА Новости, 04.10.2022
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Байдена поймали на лжи о своем прошлом
Байдена поймали на лжи о своем прошлом - РИА Новости, 04.10.2022
Байдена поймали на лжи о своем прошлом
Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление в Пуэрто-Рико рассказом о работе в штате Делавэр с высоким процентом пуэрториканцев среди национальных... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:14
2022-10-04T23:42
в мире
джо байден
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление в Пуэрто-Рико рассказом о работе в штате Делавэр с высоким процентом пуэрториканцев среди национальных меньшинств, пишет New York Post.Накануне Байден признался, что в штате Делавэр к началу его карьеры как политика жила крупная община пуэрториканцев, поэтому он "вырос среди них"."У Байдена есть привычка приукрашивать свою принадлежность к аудитории, перед которой он выступает. Речь на южном побережье острова не стала исключением", — говорится в материале.По словам журналистов, Байден был впервые избран в Сенат США в 1972 году. Согласно переписи населения США за 1970 год, в штате Делавэр проживали около 2 154 человек, которые родились в Пуэрто-Рико или их родители были родом оттуда. Это составляет 0,39 процента от всего населения, насчитывавшего в то время около 550 тысяч человек.Более того, президент не упоминал ни о каких деловых связях с пуэрториканцами в штате Делавэр в мемуарах 2007 года, а в ответ на просьбу NYP прокомментировать эту информацию Белый дом не смог привести ни одного примера.В понедельник Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.
https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html
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в мире, джо байден, пуэрто-рико, сша, делавэр
В мире, Джо Байден, Пуэрто-Рико, США, Делавэр
22:14 04.10.2022 (обновлено: 23:42 04.10.2022)
 
Байдена поймали на лжи о своем прошлом

NYP: Байден соврал о том, что много работал с пуэрториканцами в начале карьеры

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден приукрасил свое выступление в Пуэрто-Рико рассказом о работе в штате Делавэр с высоким процентом пуэрториканцев среди национальных меньшинств, пишет New York Post.
Накануне Байден признался, что в штате Делавэр к началу его карьеры как политика жила крупная община пуэрториканцев, поэтому он "вырос среди них".
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Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико
"У Байдена есть привычка приукрашивать свою принадлежность к аудитории, перед которой он выступает. Речь на южном побережье острова не стала исключением", — говорится в материале.
По словам журналистов, Байден был впервые избран в Сенат США в 1972 году. Согласно переписи населения США за 1970 год, в штате Делавэр проживали около 2 154 человек, которые родились в Пуэрто-Рико или их родители были родом оттуда. Это составляет 0,39 процента от всего населения, насчитывавшего в то время около 550 тысяч человек.
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Более того, президент не упоминал ни о каких деловых связях с пуэрториканцами в штате Делавэр в мемуарах 2007 года, а в ответ на просьбу NYP прокомментировать эту информацию Белый дом не смог привести ни одного примера.
В понедельник Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".
Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.
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