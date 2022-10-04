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Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/bayden-1821559195.html
Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории
Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории - РИА Новости, 04.10.2022
Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории
Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:00
2022-10-04T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
камала харрис
джо байден
россия
сша
донецкая народная республика
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое лицо, структуру или страну" за поддержку России в реализации таких замыслов, сообщил Белый дом.Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели телефонный разговор с Зеленским, которому, в частности, был обещан очередной пакет военной помощи на 625 миллионов долларов."Президент Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории", - сказано в пресс-релизе.Байден, согласно сообщению Белого дома, также подтвердил решимость США "взыскать высокую цену со всякого лица, структуры или страны, которая оказывает поддержку так называемой российской аннексии".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html
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россия
сша
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в мире, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Джо Байден, Россия, США, Донецкая Народная Республика
21:00 04.10.2022 (обновлено: 21:02 04.10.2022)
 
Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории

Байден заверил Зеленского, что американские власти не признают новые российские территории

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое лицо, структуру или страну" за поддержку России в реализации таких замыслов, сообщил Белый дом.
Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели телефонный разговор с Зеленским, которому, в частности, был обещан очередной пакет военной помощи на 625 миллионов долларов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 15:41
Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико
"Президент Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории", - сказано в пресс-релизе.
Байден, согласно сообщению Белого дома, также подтвердил решимость США "взыскать высокую цену со всякого лица, структуры или страны, которая оказывает поддержку так называемой российской аннексии".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДжо БайденРоссияСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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