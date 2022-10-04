21:00 04.10.2022 (обновлено: 21:02 04.10.2022)
Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории
Байден заверил Зеленского, что американские власти не признают новые российские территории
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое лицо, структуру или страну" за поддержку России в реализации таких замыслов, сообщил Белый дом.
Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели телефонный разговор с Зеленским, которому, в частности, был обещан очередной пакет военной помощи на 625 миллионов долларов.
"Президент Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории", - сказано в пресс-релизе.
Байден, согласно сообщению Белого дома, также подтвердил решимость США "взыскать высокую цену со всякого лица, структуры или страны, которая оказывает поддержку так называемой российской аннексии".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.