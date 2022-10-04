https://ria.ru/20221004/bayden-1821559195.html

Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории

Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории - РИА Новости, 04.10.2022

Байден заверил Зеленского, что США не признают новые российские территории

Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:00

2022-10-04T21:00

2022-10-04T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

камала харрис

джо байден

россия

сша

донецкая народная республика

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что американские власти никогда не признают "аннексию украинских территорий" и будут наказывать "любое лицо, структуру или страну" за поддержку России в реализации таких замыслов, сообщил Белый дом.Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис провели телефонный разговор с Зеленским, которому, в частности, был обещан очередной пакет военной помощи на 625 миллионов долларов."Президент Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории", - сказано в пресс-релизе.Байден, согласно сообщению Белого дома, также подтвердил решимость США "взыскать высокую цену со всякого лица, структуры или страны, которая оказывает поддержку так называемой российской аннексии".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html

https://ria.ru/20221004/donbass-1821550018.html

россия

сша

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, камала харрис, джо байден, россия, сша, донецкая народная республика