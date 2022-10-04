https://ria.ru/20221004/banki-1821304004.html
Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения
Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения - РИА Новости, 04.10.2022
Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения
Завладев смартфоном, злоумышленник может получить доступ к банковскому приложению, если владелец гаджета не использует старый и почти забытый способ защиты... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T02:15
2022-10-04T02:15
2022-10-04T02:15
общество
технологии
россия
никита мокеев
смартфоны
банки
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Завладев смартфоном, злоумышленник может получить доступ к банковскому приложению, если владелец гаджета не использует старый и почти забытый способ защиты информации, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.Биометрическая аутентификация, пароль или графический ключ, установленные на смартфоне, не помешают злоумышленнику взломать банковское приложение, если в его руках окажется SIM-карта без активированного PIN-кода, отметил Мокеев.Похитив или подобрав чужой смартфон, злоумышленник может достать из него SIM-карту, вставить ее в другое устройство и получить доступ к банковскому приложению и другим сервисам, продолжил эксперт."Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон. В таком случае, если ваш телефон попадет в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов", — уточнил Мокеев.Активировать PIN-код можно в настройках смартфона, напомнил он. Если владелец устройства не уверен, что точно помнит цифры, ему стоит заранее узнать PUK-код у своего оператора связи, посоветовал эксперт.С помощью PUK-кода можно будет разблокировать SIM-карту после попыток ввести неправильный PIN-код, пояснил он. Без PUK-кода владельцу смартфона в такой ситуации придется обращаться в салон связи, чтобы SIM-карта вновь заработала, заключил Мокеев.
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
https://ria.ru/20220923/smartfon-1818822239.html
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общество, технологии, россия, никита мокеев, смартфоны, банки
Общество, Технологии, Россия, Никита Мокеев, Смартфоны, Банки
Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения
Эксперт Мокеев посоветовал установить PIN-код на SIM-карту для защиты приложения банка
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Завладев смартфоном, злоумышленник может получить доступ к банковскому приложению, если владелец гаджета не использует старый и почти забытый способ защиты информации, предупредил
в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.
Биометрическая аутентификация, пароль или графический ключ, установленные на смартфоне
, не помешают злоумышленнику взломать банковское приложение, если в его руках окажется SIM-карта без активированного PIN-кода, отметил Мокеев.
"Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты SIM-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона", — сказал он.
Похитив или подобрав чужой смартфон, злоумышленник может достать из него SIM-карту, вставить ее в другое устройство и получить доступ к банковскому приложению и другим сервисам, продолжил эксперт.
"Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон. В таком случае, если ваш телефон попадет в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов", — уточнил Мокеев.
Активировать PIN-код можно в настройках смартфона, напомнил он. Если владелец устройства не уверен, что точно помнит цифры, ему стоит заранее узнать PUK-код у своего оператора связи, посоветовал эксперт.
"Не все помнят изначальный PIN-код. В данном случае советую позвонить сотовому оператору перед проведением этой процедуры и узнать PUK-код", — сказал Никита Мокеев.
С помощью PUK-кода можно будет разблокировать SIM-карту после попыток ввести неправильный PIN-код, пояснил он. Без PUK-кода владельцу смартфона в такой ситуации придется обращаться в салон связи, чтобы SIM-карта вновь заработала, заключил Мокеев.