https://ria.ru/20221004/banki-1821304004.html

Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения

Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения - РИА Новости, 04.10.2022

Забытый способ: эксперт дал совет, как защитить банковские приложения

Завладев смартфоном, злоумышленник может получить доступ к банковскому приложению, если владелец гаджета не использует старый и почти забытый способ защиты... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T02:15

2022-10-04T02:15

2022-10-04T02:15

общество

технологии

россия

никита мокеев

смартфоны

банки

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Завладев смартфоном, злоумышленник может получить доступ к банковскому приложению, если владелец гаджета не использует старый и почти забытый способ защиты информации, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.Биометрическая аутентификация, пароль или графический ключ, установленные на смартфоне, не помешают злоумышленнику взломать банковское приложение, если в его руках окажется SIM-карта без активированного PIN-кода, отметил Мокеев.Похитив или подобрав чужой смартфон, злоумышленник может достать из него SIM-карту, вставить ее в другое устройство и получить доступ к банковскому приложению и другим сервисам, продолжил эксперт."Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон. В таком случае, если ваш телефон попадет в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов", — уточнил Мокеев.Активировать PIN-код можно в настройках смартфона, напомнил он. Если владелец устройства не уверен, что точно помнит цифры, ему стоит заранее узнать PUK-код у своего оператора связи, посоветовал эксперт.С помощью PUK-кода можно будет разблокировать SIM-карту после попыток ввести неправильный PIN-код, пояснил он. Без PUK-кода владельцу смартфона в такой ситуации придется обращаться в салон связи, чтобы SIM-карта вновь заработала, заключил Мокеев.

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

https://ria.ru/20220923/smartfon-1818822239.html

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общество, технологии, россия, никита мокеев, смартфоны, банки