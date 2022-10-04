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Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих - РИА Новости, 04.10.2022
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Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих
Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих - РИА Новости, 04.10.2022
Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих
Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:26
2022-10-04T17:26
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник азербайджанские СМИ."Баку готовится передать Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе. С армянской стороной переговорены все детали. Четверо из 17 армянских военнослужащих были взяты в плен ранеными. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства АПА.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221004/azerbaydzhan-1821493265.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:26 04.10.2022
 
Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих

Азербайджан передаст Армении 17 военнослужащих, попавших в плен в сентябре

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник азербайджанские СМИ.
"Баку готовится передать Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе. С армянской стороной переговорены все детали. Четверо из 17 армянских военнослужащих были взяты в плен ранеными. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства АПА.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 16:38
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В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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