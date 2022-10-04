https://ria.ru/20221004/azerbaydzhan-1821509638.html

Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих

Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих - РИА Новости, 04.10.2022

Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих

Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:26

2022-10-04T17:26

2022-10-04T17:26

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник азербайджанские СМИ."Баку готовится передать Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе. С армянской стороной переговорены все детали. Четверо из 17 армянских военнослужащих были взяты в плен ранеными. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства АПА.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221004/azerbaydzhan-1821493265.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе