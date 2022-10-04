Азербайджан передаст Армении 17 попавших в плен военнослужащих
Азербайджан передаст Армении 17 военнослужащих, попавших в плен в сентябре
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 4 окт – РИА Новости. Баку передаст Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе, сообщают во вторник азербайджанские СМИ.
"Баку готовится передать Еревану 17 армянских военнослужащих, попавших в плен в период сентябрьской эскалации на армяно-азербайджанской границе. С армянской стороной переговорены все детали. Четверо из 17 армянских военнослужащих были взяты в плен ранеными. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении агентства АПА.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.