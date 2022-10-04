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Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в воинской части, где проверил условия проживания и боевой подготовки жителей региона, призванных в рамках... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:36
2022-10-04T23:16
дмитрий азаров
владимир путин
самарская область
тольятти
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в воинской части, где проверил условия проживания и боевой подготовки жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба правительства региона."Во вторник, 4 октября, работая в Тольятти, губернатор Дмитрий Азаров побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Глава региона приехал в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценить условия быта и питание, обсудить, по каким направлениям необходима поддержка региональных властей", - говорится в сообщении.Как доложил врио командира воинской части подполковник Андрей Новак, сейчас в части идет боевое слаживание, подготовка ведется в соответствии с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным.Глава региона осмотрел казармы, территорию части, на которой расположен мемориальный комплекс, посвященный Героям Советского Союза и Героям России, и пообщался с бойцами. "Здесь бригада легендарная, собраны серьезные, профессиональные люди, которые умеют достигать поставленных задач, в том числе в вопросах подготовки. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дай Бог, чтобы так и было", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, бойцы обратились к губернатору с вопросами о социальной поддержке семей, отсрочке кредитных платежей. Азаров рассказал, что идет работа по созданию социального паспорта каждой семьи военного. "Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах - устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора. Понятно, когда мужское плечо есть, семье спокойнее. А когда вы на защите Родины, здесь мы плечо подставить обязаны", - приводит слова Азарова пресс-служба.На встрече прозвучал вопрос и о сохранении рабочих мест. Глава региона напомнил, что на период мобилизации не прекращаются трудовые взаимоотношения. Также решением Госдумы принят закон о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации.По информации пресс-службы, отдельной темой для обсуждения стало доукомплектование мобилизованных экипировкой, которая в ближайшие дни будет доставлена в части.
https://ria.ru/20220902/azarov-1814149714.html
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дмитрий азаров, владимир путин, самарская область, тольятти, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Самарская область, Тольятти, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
22:36 04.10.2022 (обновлено: 23:16 04.10.2022)
 
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных

Самарский губернатор Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных

© предоставлено правительством Самарской областиАзаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
© предоставлено правительством Самарской области
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в воинской части, где проверил условия проживания и боевой подготовки жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 4 октября, работая в Тольятти, губернатор Дмитрий Азаров побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Глава региона приехал в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценить условия быта и питание, обсудить, по каким направлениям необходима поддержка региональных властей", - говорится в сообщении.
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Как доложил врио командира воинской части подполковник Андрей Новак, сейчас в части идет боевое слаживание, подготовка ведется в соответствии с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным.
Глава региона осмотрел казармы, территорию части, на которой расположен мемориальный комплекс, посвященный Героям Советского Союза и Героям России, и пообщался с бойцами. "Здесь бригада легендарная, собраны серьезные, профессиональные люди, которые умеют достигать поставленных задач, в том числе в вопросах подготовки. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дай Бог, чтобы так и было", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, бойцы обратились к губернатору с вопросами о социальной поддержке семей, отсрочке кредитных платежей. Азаров рассказал, что идет работа по созданию социального паспорта каждой семьи военного. "Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах - устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора. Понятно, когда мужское плечо есть, семье спокойнее. А когда вы на защите Родины, здесь мы плечо подставить обязаны", - приводит слова Азарова пресс-служба.
На встрече прозвучал вопрос и о сохранении рабочих мест. Глава региона напомнил, что на период мобилизации не прекращаются трудовые взаимоотношения. Также решением Госдумы принят закон о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации.
По информации пресс-службы, отдельной темой для обсуждения стало доукомплектование мобилизованных экипировкой, которая в ближайшие дни будет доставлена в части.
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Дмитрий АзаровВладимир ПутинСамарская областьТольяттиРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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