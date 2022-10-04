https://ria.ru/20221004/avstraliya-1821464504.html

В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента

В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента - РИА Новости, 04.10.2022

В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента

Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:32

2022-10-04T15:32

2022-10-04T15:32

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал перед столичным судом, сообщает агентство Sky News во вторник.По данным Sky News, судебный процесс в Канберре продлится до шести недель и "может привлечь нескольких высокопоставленных свидетелей". В случае признания Лерманна виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения.Первоначально Хиггинс сообщила об инциденте в апреле 2019 года, но затем отозвала свою жалобу, поскольку "опасалась, что случившееся помешает ее работе во время избирательной кампании". Почти два года спустя, в феврале 2021 года, она попросила полицию возобновить дело.Адвокат Лерманна, Стивен Уайброу, утверждает, что показания Хиггинс о событиях "содержат пробелы и несоответствия". Сам Лерманн не признал себя виновным и отрицает, что "какая-либо интимная связь вообще имела место".

https://rsport.ria.ru/20220913/mendi-1816581927.html

https://ria.ru/20220921/obvineniya-1818301902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, канберра