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В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента - РИА Новости, 04.10.2022
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В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента - РИА Новости, 04.10.2022
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента
Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:32
2022-10-04T15:32
в мире
австралия
канберра
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал перед столичным судом, сообщает агентство Sky News во вторник.По данным Sky News, судебный процесс в Канберре продлится до шести недель и "может привлечь нескольких высокопоставленных свидетелей". В случае признания Лерманна виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения.Первоначально Хиггинс сообщила об инциденте в апреле 2019 года, но затем отозвала свою жалобу, поскольку "опасалась, что случившееся помешает ее работе во время избирательной кампании". Почти два года спустя, в феврале 2021 года, она попросила полицию возобновить дело.Адвокат Лерманна, Стивен Уайброу, утверждает, что показания Хиггинс о событиях "содержат пробелы и несоответствия". Сам Лерманн не признал себя виновным и отрицает, что "какая-либо интимная связь вообще имела место".
https://rsport.ria.ru/20220913/mendi-1816581927.html
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в мире, австралия, канберра
В мире, Австралия, Канберра
15:32 04.10.2022
 
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента

Сотрудника аппарата министра обороны Австралии обвинили в изнасиловании коллеги

© Фото : Официальный сайт Парламента АвстралииЗдание Парламента Австралии
Здание Парламента Австралии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Официальный сайт Парламента Австралии
Здание Парламента Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал перед столичным судом, сообщает агентство Sky News во вторник.
По данным Sky News, судебный процесс в Канберре продлится до шести недель и "может привлечь нескольких высокопоставленных свидетелей". В случае признания Лерманна виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
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Первоначально Хиггинс сообщила об инциденте в апреле 2019 года, но затем отозвала свою жалобу, поскольку "опасалась, что случившееся помешает ее работе во время избирательной кампании". Почти два года спустя, в феврале 2021 года, она попросила полицию возобновить дело.
Адвокат Лерманна, Стивен Уайброу, утверждает, что показания Хиггинс о событиях "содержат пробелы и несоответствия". Сам Лерманн не признал себя виновным и отрицает, что "какая-либо интимная связь вообще имела место".
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