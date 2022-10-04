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В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента - РИА Новости, 04.10.2022
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента
Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:32
2022-10-04T15:32
2022-10-04T15:32
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австралия
канберра
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бывший сотрудник аппарата министра обороны Австралии Брюс Лерманн, обвиняемый в изнасиловании бывшей коллеги Бриттани Хиггинс в здании парламента, предстал перед столичным судом, сообщает агентство Sky News во вторник.По данным Sky News, судебный процесс в Канберре продлится до шести недель и "может привлечь нескольких высокопоставленных свидетелей". В случае признания Лерманна виновным ему грозит до 12 лет тюремного заключения.Первоначально Хиггинс сообщила об инциденте в апреле 2019 года, но затем отозвала свою жалобу, поскольку "опасалась, что случившееся помешает ее работе во время избирательной кампании". Почти два года спустя, в феврале 2021 года, она попросила полицию возобновить дело.Адвокат Лерманна, Стивен Уайброу, утверждает, что показания Хиггинс о событиях "содержат пробелы и несоответствия". Сам Лерманн не признал себя виновным и отрицает, что "какая-либо интимная связь вообще имела место".
https://rsport.ria.ru/20220913/mendi-1816581927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, канберра
В мире, Австралия, Канберра
В Австралии начался суд по делу о сексуальным насилии в здании парламента
Сотрудника аппарата министра обороны Австралии обвинили в изнасиловании коллеги